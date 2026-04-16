Ja Morant pourrait être échangé cet été pour une contrepartie limitée, avec les Kings parmi les équipes intéressées.

La séparation entre Ja Morant et les Memphis Grizzlies semble désormais inévitable. Après une saison marquée par les tensions et les blessures, la franchise prépare son avenir sans sa star.

D’après un long papier d’ESPN sur la fin de l’ère Morant à Memphis, le joueur a lui-même laissé entendre en interne qu’il ne rejouerait plus pour Memphis, confirmant une rupture déjà bien engagée.

Une valeur de trade revue à la baisse

Autre élément notable de l’article et ce n’est pas une surprise : la valeur de Ja Morant sur le marché aurait fortement chuté.

D’après les informations d’ESPN, les dirigeants autour de la ligue estiment que son retour potentiel serait comparable à celui obtenu récemment pour Trae Young.

Atlanta avait récupéré CJ McCollum et Corey Kispert, sans aucun pick de draft. Un package considéré comme réaliste aujourd’hui pour Morant.

Un signal fort sur la perception actuelle du joueur, malgré son talent.

Sacramento en pole position

Parmi les équipes intéressées, les Sacramento Kings apparaissent comme un candidat crédible.

La franchise avait déjà discuté avec Memphis avant la trade deadline, sans parvenir à un accord. Les Kings pourraient revenir à la charge cet été, notamment s’ils ne trouvent pas leur meneur lors de la draft.

Selon plusieurs sources, Sacramento fait partie des équipes susceptibles de relancer le dossier.

Un marché encore incertain

Les discussions pourraient toutefois dépendre de nombreux facteurs, notamment du marché global et des autres mouvements majeurs à venir.

Plusieurs dirigeants estiment que certaines équipes pourraient tenter leur chance sur Ja Morant à moindre coût, dans l’espoir de relancer sa carrière dans un nouveau contexte.

Mais une chose semble acquise : Memphis ne peut plus espérer récupérer une contrepartie majeure.

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