Ja Morant déjà frustré par ses coaches ?

Difficile de comprendre la dynamique entre Ja Morant et les Memphis Grizzlies en tant que franchise. Quelques années en arrière, il était le boss incontesté d’une jeune équipe en pleine ascension à l’Ouest. Quelques suspensions, frasques et échecs plus tard, il était pressenti pour être transféré. Finalement, le meneur All-Star est toujours dans le Tennessee avec un nouveau coach aux commandes, Tuomas Iisalo, et un nouveau style de jeu à développer. Le joueur est-il toujours satisfait ? La franchise mise-t-elle encore vraiment sur lui ? Des questions, peu de réponses.

Alors on se contente parfois de lire des signes, sans doute à tort. D’un côté, Morant a déjà planté deux game winners depuis le début de la saison. De l’autre, cette petite sortie pleine de frustration après la défaite contre les Los Angeles Lakers la nuit dernière. Les Grizzlies menaient de 14 points à la pause mais ils n’ont pas tenu en deuxième période. La star de Memphis a terminé avec 8 points, 7 passes et un vilain 3 sur 14 aux tirs. Quand les journalistes lui ont demandé dans le vestiaire ce qui s’était mal passé sur le match, il a répondu un cinglant « allez demander aux coaches. »

Jusqu’ici, rien de vraiment anormal. Ce genre de remarques peuvent sortir plus facilement lors d’une réaction à chaud après une défaite et une contre-performance individuelle. En revanche, les mots lâchés par Ja Morant dans la foulée sont un peu plus problématiques. Les reporters ont demandé ce que l’équipe aurait pu mieux faire, ce à quoi il a donc répliqué « selon eux, il faudrait ne pas me faire jouer apparemment. » Le « eux » étant ici sans doute les coaches.

L’agacement n’est pas alarmant en soi, mais ça donne une petite idée de l’ambiance. Il est évidemment trop tôt pour en tirer des conclusions mais il sera intéressant de surveiller les Grizzlies si jamais l’équipe ne parvient pas à se montrer compétitive sur la durée.