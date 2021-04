Jabari Parker, ex-deuxième choix de draft à la relance aux Celtics

Jabari Parker devait s’affirmer comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération. Sept ans après sa draft, dont il fut le deuxième choix (Milwaukee Bucks) juste derrière Andrew Wiggins, l’ailier est un paria. Il s’apprête même à découvrir sa septième franchise depuis le début de sa carrière en 2014. En effet, selon ESPN, le natif de Chicago va signer avec les Boston Celtics pour y terminer la saison. Une nouvelle occasion pour lui de se distinguer et de se relancer.

L’ancienne star de Duke s’est déjà illustrée pour ses qualités de scoreur chez les pros. Parker tournait même à 20 points par rencontre lors de sa troisième saison en NBA. Mais deux blessures sévères au genou ont sérieusement mis à mal sa progression. De même que ses grosses lacunes défensives. Le joueur misait uniquement sur l’attaque et c’est aussi ce qui lui a fermé des portes.

La franchise du Massachussetts va donc tenter d’en tirer quelque chose. Après tout, elle a besoin de points en sortie de banc. Jabari Parker va donc batailler avec Semi Ojeleye et Grant Williams en sortie de banc. Deux basketteurs peut-être plus complets mais moins talentueux que lui. Et certainement moins offensifs. C’est là une opportunité pour avoir enfin un impact, en plus au sein d’une franchise qui devrait disputer les playoffs.

Le joueur de 26 ans n’a pris part qu’à 41 rencontres en deux ans, dont 3 cette saison, avec les Sacramento Kings (2,7 points et 2 rebonds). Les Celtics vont couper Morritz Wagner pour lui faire de la place au sein de l'effectif.

