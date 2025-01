Jaden Ivey, une blessure et des images qui font froid dans le dos

Jaden Ivey s’est blessé à la jambe gauche et pourrait être absent longtemps. A vrai dire, on n’en sait pas encore plus, mais les images laissent penser que la blessure est assez grave pour le joueur des Detroit Pistons.

Cole Anthony a involontairement glissé et fait chuter Jaden Ivey, dont la jambe s’est assez violemment tordu lors de l’impact. Le meneur avait l’air de souffrir et le staff médical est rapidement intervenu.

Staff médical qui a tenu des serviettes pour empêcher le public de voir la blessure. Les joueurs des deux équipes, choqués, ont formé un cercle autour du Piston, avant que celui-ci, après un temps qui a paru une éternité, ne soit évacué de la salle.

Cole Anthony semblait particulièrement choqué d’avoir causé sans le vouloir cette blessure.

Jaden Ivey left game in stretcher after apparent leg injury. Hope he's ok 🙏 pic.twitter.com/tBiVOScskm — Bleacher Report (@BleacherReport) January 2, 2025

Si les Detroit Pistons ont fini par l'emporter, la fin du match a forcément été compliquée :

« C’est dur pour nous tous », a commenté J.B Bickerstaff après le match. « Il n’y a pas meilleure personne ni meilleur coéquipier que J.I.

Il faut donner du crédit aux gars pour l’avoir emporté. Ils se soucient de lui et ne voulaient pas le laisser tomber. »

Auteur de 22 points et 4 pds avant sa sortie, Jaden Ivey a été le meilleur scoreur de Detroit.