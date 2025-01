Orlando Magic @ Detroit Pistons : 96-105

Chicago Bulls @ Washington Wizards : 107-125

Utah Jazz @ New York Knicks : 103-119

Brooklyn Nets @ Toronto Raptors : 113-130

New Orleans Pelicans @ Miami Heat : 108-119

Dallas Mavericks @ Houston Rockets : 99-110

Atlanta Hawks @ Denver Nuggets : 120-139

Philadelphia Sixers @ Sacramento Kings : 107-113

- Neuvième victoire de suite pour les Knicks, décidément en grande forme. La formation de Tom Thibodeau recevait le Jazz au Madison Square Garden et même si les New-yorkais ont parfois eu du mal à creuser l'écart contre l'un des cancres de la ligue, ils ont tout de même maîtrisé suffisamment leur sujet pour s'imposer sans trembler. Josh Hart a cumulé un nouveau triple-double (15 points, 14 rebonds, 12 passes) tandis que Karl-Anthony Towns a noirci la feuille de statistiques (31 points, 21 rebonds). Trois joueurs des Knicks ont passé plus de 40 minutes sur le terrain.

He's the first Knicks player since Patrick Ewing in 1995 to record 3 straight games with 30+ PTS & 10+ REB. pic.twitter.com/sZNJFaklop

KAT continues his ELITE stretch and lifts NYK to their 9th straight W!

- Seulement 30 minutes ont suffi pour que Nikola Jokic compile un triple-double de mammouth : 23 points, 17 rebonds et 15 passes décisives lors de la victoire des Nuggets contre les Hawks. Un match plaisant et très offensif qui a vu Denver creuser l'écart après la pause. Atlanta a tenu bon pendant une mi-temps sous l'impulsion des 30 points de Trae Young avant de baisser le pied. Zaccharie Risacher a inscrit 13 points. Russell Westbrook a aussi fait parler sa justesse - et oui ! - en finissant avec 16 points et 11 passes en 26 minutes.

Jokić's triple-double for the Nuggets was so efficient, it was DIZZYING 😵‍💫

🃏 23 PTS

🃏 17 REB

🃏 15 AST

🃏 IN 29 MINUTES

It's the FIRST game of 20+p, 15+r, & 15+a in under 30 MIN in NBA HISTORY! pic.twitter.com/Aw1KrpVFhp

