Jaden McDaniels n’a aucun respect pour les Nuggets, « tous mauvais défenseurs »

Jaden McDaniels a pris un risque en moquant le niveau défensif des Nuggets après le game 2.

Jayden McDaniels n’a pas seulement participé au réveil de Minnesota lundi soir à Denver. Après la victoire des Timberwolves dans le Game 2 (119-114), l’ailier a aussi envoyé un message très clair aux Nuggets : pour lui, leur défense est une cible. Minnesota a effacé 19 points de retard pour revenir à 1-1 dans la série avant le retour à Minneapolis jeudi.

Anthony Edwards a terminé avec 30 points et 10 rebonds, tandis que McDaniels a ajouté 14 unités dans une rencontre où Denver a craqué dans le dernier quart-temps.

Le plus marquant est toutefois arrivé après la rencontre.

Interrogé sur l’approche offensive des Wolves, McDaniels a expliqué qu’il fallait attaquer “Jokic, Jamal… tous les mauvais défenseurs”, avant d’élargir le constat à pratiiquement tout l’effectif des Nuggets. Relancé pour savoir s’il visait vraiment tout le monde, il a confirmé sans hésiter : “Oui, ils sont tous mauvais défenseurs.”

McDaniels a ensuite insisté sur un autre point faible selon lui, la protection intétieure, en ajoutant : “Ils n’ont personne capable de défendre le cercle.”

Des propos forcément piquants au moment où Denver vient de laisser filer un match qu’il maîtrisait pourtant largement. Les Nuggets menaient de 19 points avant de voir Minnesota revenir progressivement, puis finir plus fort dans les dernières minutes. Nikola Jokic et Jamal Murray n’ont d’ailleurs combiné qu’un 2 sur 12 au tir dans le quatrième quart-temps.

Autrement dit, McDaniels ne s’est pas contenté de chambrer les champions 2023. Il a résumé, de manière très directe, le plan des Timberwolves pour la suite de la série : cibler les failles défensives de Denver encore et encore.