Jaden McDaniels out plusieurs semaines, gros coup dur pour Minnesota

Anthony Edwards est revenu (en retard) mais Jaden McDaniels est parti prendre sa place à l’infirmerie. Le jeune ailier n’est peut-être pas aussi fort que la superstar des Minnesota Timberwolves mais il est presque aussi important et contribue fortement au succès de la franchise finaliste de Conférence lors des deux dernières saisons. ESPN annonce que le joueur de 25 ans va devoir manquer plusieurs semaines en raison d’une tendinite et d’un autre problème osseux au genou. Il sera réévalué chaque semaine mais il est fort possible qu’il rate les 7 matches restants aux Timberwolves cette saison.

L’équipe de Minneapolis joue sa place dans le top-4 et elle est pour l’instant à égalité avec les Houston Rockets au cinquième rang à l’Ouest, juste derrière des Denver Nuggets quatrièmes. Si jamais les Wolves terminaient sixièmes, ils retrouveraient les Los Angeles Lakers (a priori) au premier tour des playoffs, comme la saison dernière. Ils s’étaient alors imposés mais les Angelenos semblent mieux armés cette année.

Surtout, le groupe de Chris Finch aura besoin de Jaden McDaniels. Ce dernier sera peut-être revenu à ce moment-là mais sera-t-il à 100% ? Il est le meilleur défenseur extérieur de Minnesota et il tourne aussi à presque 15 points par match et 42% de réussite à trois-points. Edwards a souvent encensé son impact des deux côtés du terrain.

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