Jae Crowder : “Je ne comprends pas pourquoi on m’a fait venir aux Bucks”

Lorsque Jae Crowder est arrivé à Milwaukee, à la trade deadline, son addition était censée être décisive. Il devait être une sorte de nouveau P.J. Tucker, qui avait, en 2021, joué un rôle déterminant dans le sacre des Bucks. Finalement, son arrivée relèvera plutôt de l’anecdote.

Crowder, transféré dans le Wisconsin en février en échange de plusieurs seconds tours de draft, n’a pas eu son mot à dire dans la série face au Heat. Après trois matches à 13,6 minutes de moyenne, l’ailier a disparu. Il n’a pas joué dans le Game 4, avant de passer 18 secondes sur le parquet lors du cinquième match, lors de l’élimination des Bucks.

"Je n’ai jamais été dans une situation comme celle-ci", a-t-il avoué, confus, au Journal Sentinel ce vendredi. "En 11 ans, regardez mon CV, j’ai toujours joué. Je ne m’attendais pas à ces DNPs (did not play)."

L’équipe de Giannis Antetokounmpo n’était pas la seule sur le dossier et les enchères pour récupérer l’ancien joueur des Suns ont été intenses. Jon Horst, président des opérations de la franchise, avait même décrit ce processus comme l’un "des plus incroyables et des plus difficiles" auquel il avait participé pour récupérer un joueur. Tout indiquait, dans ce contexte, que Jae Crowder aurait une carte à jouer.

L’ailier a donc du mal à comprendre pourquoi Milwaukee a réalisé ce transfert si c’était pour le sortir de la rotation. "Je ne comprends pas pourquoi on m’a fait venir ici. Je ne connais pas mon but ici", a-t-il regretté.

Mike Budenholzer frappé par un drame familial face au Heat

Jae Crowder veut rester aux Bucks malgré tout

Malgré cette saison décevante, l’ailier aimerait rester à Milwaukee. À condition que tout se goupille bien pendant l’intersaison, bien entendu, notamment sur le plan contractuel.

"J’aimerais (re-signer), parce que dans le vestiaire, c’est un groupe de gars formidables qui mettent le travail en premier et qui s’amusent ensuite", a expliqué Crowder. "Je peux travailler dans ce type d’environnement et j’apprécie vraiment la manière dont mes coéquipiers m’ont accueilli. Depuis le premier jour, c’est l’amour qui règne de ce côté-là."

Giannis, sa réponse forte face à l'échec