Giannis Antetokounmpo : « Michael Jordan a joué 15 ans, il a gagné 6 titres. Les 9 autres années étaient-elles des échecs ? »

Les Milwaukee Bucks ont pris la porte. La petite porte en plus. Ils sont devenus la sixième équipe de l’Histoire à finir en tête de leur Conférence avant de se faire éliminer par le huitième. Une première depuis 2012, quand les Philadelphia Sixers avaient éliminé les Chicago Bulls après la blessure de Derrick Rose. C’est un séisme à l’échelle de la planète NBA. Pourtant, quand un journaliste lui pose la question, Giannis Antetokounmpo refuse de parler d’échec.

"50 years from 1971 to 2021 that we didn't win a championship was 50 years of failure?" pic.twitter.com/6p2FxF5UmR

"Michael Jordan played 15 years, won 6 championships. The other 9 years were a failure?"

Giannis Antetokounmpo was upset when asked if the Bucks failed this season.

« (Il souffle) : Oh mon dieu. Tu m’as déjà posé la même question l’an dernier, Eric. Est-ce que tu es promu chaque année ? Non. Donc chaque année tu bosses et c’est un échec ? Oui ou non ? Non. Chaque année, tu bosses et tu as un but, avoir une promotion, prendre soin de ta famille ou je ne sais pas… ce n’est pas un échec. Ce sont des étapes qui mènent au succès. (Il se reprend) Je ne veux pas rendre ça personnel. Il y a toujours des étapes vers le succès. »

« Michael Jordan a joué 15 ans, il a gagné 6 titres. Les 9 autres années étaient-elles des échecs ? C’est ce que tu me dis. Je te pose la question. Pourquoi tu me poses cette question ? C’est une mauvaise question. Il n’y a pas d’échec dans le sport. Il y a des bons et des mauvais jours. Des fois vous gagnez, des fois non. C’est ça le sport. Vous ne gagnez pas à chaque fois. Cette année, quelqu’un d’autre gagnera. On reviendra l’an prochain et on essayera d’être meilleur. »