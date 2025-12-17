Jalen Brunson et Josh Hart ont gentiment chambré Steve Nash et Dirk Nowitzki après le titre des Knicks en NBA Cup, en défendant la compétitivité de la Conférence Est.

La célébration du titre en NBA Cup a laissé place à quelques échanges savoureux. Lors d’une discussion détendue après le sacre des Knicks, Jalen Brunson et Josh Hart ont profité de l’ambiance pour glisser un taquet à destination de Steve Nash et Dirk Nowitzki, autour d’un débat bien connu : la supposée faiblesse de la Conférence Est.

Invité à évoquer les qualités de Jalen Brunson, Josh Hart a d’abord dressé un portrait très sérieux de son meneur, en insistant sur son impact offensif et sa lecture du jeu.

« C’est notre moteur en attaque. Il est capable de manipuler la défense pour se créer des tirs ouverts, mais aussi pour mettre les autres en situation. C’est exactement ce dont on a besoin, surtout dans le quatrième quart-temps, quand il faut absolument marquer. Il va toujours faire le bon choix, et parfois ce bon choix, ce n’est pas de scorer, mais de lâcher la balle et de faire confiance à ses coéquipiers. C’est pour ça qu’il est énorme pour nous », a expliqué l’ailier new-yorkais.

La discussion a ensuite basculé vers un ton plus léger. Udonis Haslem, ancienne légende du Heat de Miami, lui aussi sur le plateau avec Nowitzki, Nash et Blake Griffin, voulait envoyer un message et avoir l'avis des deux Knicks sur le sujet :

« On peut se mettre d’accord sur une chose ? Il faut leur dire que l’Est n’est pas grand ouvert. On subit beaucoup de dénigrement sur l’Est avec ces gars-là. On peut en parler deux minutes avant de partir ? C’est beaucoup plus dur que ce que les gens veulent bien reconnaître », a-t-il lâché, sourire en coin. Jalen Brunson a répondu à la perche tendue fixant directement Dirk Nowitzki qu'il connait évidemment très bien :

« Je suis d'accord, la conférence Est est bien plus dure que ce que les gens disent. Toi, tu as joué toute ta carrière à l’Ouest. Et tu as perdu une finale contre une équipe de l’Est », a-t-il lancé, alors que Dirk, voyant la vanne arriver commençait à se marrer et qu'Haslem jubilait, avant d’enfoncer le clou avec ironie. « Oh… c’était il y a quarante ans. » Une remarque qui a immédiatement déclenché des réactions amusées sur le plateau.

L’échange est évidemment resté dans le registre du chambrage, typique de ces discussions entre anciens et nouveaux joueurs, où les débats sur la hiérarchie des conférences reviennent systématiquement sur la table.

Au-delà des taquets, l’essentiel était ailleurs pour les Knicks, fraîchement sacrés. La séquence s’est conclue dans une atmosphère détendue, entre félicitations et vannes croisées, symbole d’un groupe sûr de lui et pleinement conscient de ce qu’il vient d’accomplir. Mais au passage, Brunson et Hart auront rappelé que, contrairement à certaines idées reçues, la route vers le sommet à l’Est est loin d’être un long fleuve tranquille.

