Jalen Brunson, les Knicks ont vite prévenu les Bucks…

Dans les échanges avec les Milwaukee Bucks pour Giannis Antetokounmpo, les New York Knicks ont prévenu : Jalen Brunson n'est pas disponible.

Au cours de l'été, il y a donc eu des discussions entre les Milwaukee Bucks et les New York Knicks pour un éventuel trade de Giannis Antetokounmpo. En réflexion sur son avenir, le Grec avait ouvert la porte à un départ pour NY. Mais les échanges entre les deux franchises, en août, ont été très brefs.

Selon les informations du journaliste de The Athletic Sam Amick, les Knicks ont immédiatement prévenu les Bucks : Jalen Brunson est intouchable ! Sur le papier, cette nouvelle n'a absolument rien d'étonnant.

La direction de New York souhaite récupérer Antetokounmpo pour l'associer à Brunson. Elle n'a donc aucun intérêt à échanger le meneur. Surtout, l'ancien joueur des Dallas Mavericks a réussi à devenir le visage des Knicks. Et son départ, alors qu'il se trouve sous contrat jusqu'en 2028 (player option en 2029) ne représente pas une option.

Sauf surprise, l'offre new-yorkaise tournait plutôt autour de Karl-Anthony Towns, OG Anunoby et Mitchell Robinson. Des atouts insuffisants pour lancer des négociations sérieuses avec les Bucks. A l'avenir, la situation pourrait évoluer, potentiellement avec l'intégration de Mikal Bridges à un deal.

Mais en l'état, avec un Jalen Brunson totalement verrouillé, Giannis Antetokounmpo se trouve très loin des Knicks.

