Jalen Brunson logiquement élu MVP des finales

Trop petit. Pas assez fort. Trop perso. Pas assez efficace. Autant de critiques et de jugements revenus maintes et maintes fois sur la table pour parler de Jalen Brunson. Autant de limites avancées qui l’ont mené à être drafté au second tour malgré deux titres universitaires avec Villanova. Autant de doutes qui ont poussé les Dallas Mavericks à ne pas le conserver malgré des playoffs fantastiques avec une pointe à plus de 40 points. Il tient sa revanche. Il est un champion NBA. C’est beau. Mais surtout, c’est mérité.

Le meneur All-Star des New York Knicks s’est offert une prestation de légende pour s’offrir sa première bague en menant la franchise vers un titre qu’elle attendait depuis 53 ans. Il est le nouveau roi de la grosse pomme. Quel cœur. Quel courage. Ses 45 points (sur les 94 de son équipe) ont guidé son équipe à la victoire du ce Game 5. Avec encore un comeback dans le money time, encore 10 points (et même 16) remontés dans les dernières minutes et encore plein de paniers décisifs de Mr. Clutch. 45 pions, dont 15 dans le quatrième quart-temps. Seuls Michael Jordan, Giannis Antetokounpo et Bob Pettit ont déjà marqué autant de points sur un match pour conlure des finales.

C’est sans surprise que Jalen Brunson a été récompensé du trophée de MVP des finales en étant élu à l'unanimité. Il est le deuxième plus petit MVP des finales derrière Isiah Thomas. OG Anunoby a eu son moment de légende lors du Game 4 mais tout part de la star numéro un des Knicks. Crucial dans les Games 1 et 2 malgré sa maladresse. Très prolifique et brillant au Game 4. Intenable et historique au Game 5. 32,6 points de moyenne sur la série. Impressionnant.

Submergé par l’émotion, il peinait à trouver les mots juste après le buzzer final. Alors trouvons-les pour lui : chapeau l’artiste, tu es à jamais dans l’Histoire de ton sport et de l’une de ses franchises les plus mythiques. Kilo pour kilo, ou plutôt centimètre pour centimètre, ils ne sont pas nombreux plus grands que lui.

Jalen Brunson couronne New York : les Knicks sont champions NBA !