Jalen Brunson n’est pas le plus grand joueur de l’histoire des Knicks… d’après son père

Jalen Brunson est dans la discussion du meilleur joueur de l’histoire des Knicks, mais il y a encore un peu de travail.

Tout juste sacré champion NBA avec les New York Knicks et élu MVP des Finales, Jalen Brunson a déjà pris une place à part dans l'histoire de la franchise. Pour certains fans, le meneur est même devenu le plus grand joueur à avoir porté le maillot new-yorkais. Son père, Rick Brunson, n'est toutefois pas encore prêt à lui accorder ce statut.

Invité de l'émission CBS Mornings après le sacre des Knicks, l'ancien joueur NBA et actuel assistant de Mike Brown a été interrogé sur la place de son fils dans la hiérarchie historique de la franchise. Sa réponse a été sans détour : pour lui, le roi de New York s'appelle toujours Patrick Ewing.

"Patrick Ewing est le plus grand pour l'instant. Pat était le joueur qui travaillait le plus dur dans l'équipe et c'était aussi le meilleur joueur. Il l'a fait pendant 15 ans à New York, Jalen ne l'a fait que pendant quatre ans. Dans encore sept ans, vous pourrez reposer la question. Mais aujourd'hui, le grand bonhomme reste mon préféré."

Brunson a déjà marqué l'histoire

Le débat n'est évidemment pas anodin. En seulement quatre saisons sous le maillot des Knicks, Jalen Brunson a transformé le visage de la franchise. Arrivé en 2022 en provenance de Dallas, il a rapidement ramené New York parmi les prétendants de la conférence Est avant de conduire l'équipe à son premier titre NBA depuis 1973.

Son incroyable campagne 2026, conclue par un trophée de MVP des Finales, lui a déjà permis d'entrer dans une catégorie très fermée au sein de l'histoire des Knicks. Pour beaucoup d'observateurs, aucun joueur n'a autant changé le destin de la franchise depuis plusieurs décennies.

Ewing conserve une avance confortable

Rick Brunson rappelle néanmoins que la longévité compte aussi lorsqu'il s'agit d'évaluer les plus grandes légendes. Sélectionné par les Knicks lors de la Draft 1985, Patrick Ewing a porté la franchise pendant quinze saisons, compilant onze sélections au All-Star Game, sept apparitions dans une All-NBA Team et deux participations aux Finales NBA.

Le pivot reste aujourd'hui le leader historique de la franchise dans de nombreuses catégories statistiques et demeure pour toute une génération le visage même des Knicks.

Jalen Brunson n'a que 29 ans et semble encore loin d'avoir atteint la fin de son aventure new-yorkaise. Si les titres et les saisons de très haut niveau continuent de s'accumuler, même Rick Brunson reconnaît que la discussion pourrait être bien différente dans quelques années.