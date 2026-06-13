Jalen Brunson refuse de subir la peur de l’échec

Avant le Game 5 des Finales NBA, le meneur des New York Knicks Jalen Brunson a expliqué sa mentalité dans les moments importants.

Dans les moments chauds, Jalen Brunson n'est pas du genre à fuir ses responsabilités. Bien au contraire, le meneur des New York Knicks semble se sublimer dans ce contexte. Et même dans une soirée difficile, il se montre toujours prêt à assumer son statut de leader.

Sur ces Finales NBA contre les San Antonio Spurs (3-1), l'ex-talent des Dallas Mavericks reste fidèle à cette mentalité. Pourtant, il n'a pas toujours été très adroit. Mais il a toujours eu cette volonté de faire la différence dans le money-time.

Et à une victoire du titre, Brunson n'a pas l'intention de subir la pression.

"La seule chose qui ne change pas, c’est ce que je me suis toujours dit et ce que mes parents m’ont toujours enseigné : jamais avoir peur d'échouer. Pendant l'été, tu te mets dans des situations, tu imagines des situations, tu es seul sur le terrain...

Et quand cette situation arrive réellement, tu n'as pas peur du moment présent. Car tu as travaillé suffisamment dur pour que, même si tu échoues, tu en tires quand même des leçons. Tu mets toute la confiance que tu as dans tout ce que tu fais quand les projecteurs ne sont pas allumés, quand personne ne te regarde", a martelé Jalen Brunson.

Jalen Brunson est seulement à un succès de devenir une légende de l'histoire des Knicks.

Comment le père de Jalen Brunson a recadré Mike Brown en lui demandant de la fermer