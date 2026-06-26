Jalen Duren voudrait quitter les Pistons

Un nouveau All-Star échangé ? Cet été s’annonce décidément démentiel en NBA. En effet, après les transferts de Giannis Antetokounmpo et de LaMelo Ball, c’est peut-être maintenant Jalen Duren qui va changer d’écurie. Selon The Athletic, le jeune pivot serait mécontent de l’écart beaucoup trop grand entre ses prétentions salariales et l’offre proposée jusqu’à présent par les Detroit Pistons. Le joueur de 22 ans, All-Star pour la première fois de sa carrière la saison dernière, est un free agent. Mais la franchise garde le droit de s’aligner sur n’importe quelle offre qui lui sera faite pendant l’intersaison.

Du coup, le média américain relaye la volonté de Duren de négocier un sign&trade pour pouvoir jouer ailleurs. Reste à savoir désormais si une équipe est prête à le payer le montant qu’il estime correct. Et si les Pistons sont prêts à l’échanger plutôt que de le conserver. Leur intérieur est éligible à un contrat de 287 millions sur cinq ans avec Detroit après avoir été nommé dans l’un des trois cinq All-NBA. Mais il est très peu probable qu’il obtienne le max.

Parce que Jalen Duren s’est écroulé en playoffs. Il est passé de 19 points et 10 rebonds à 10 et 8. Le tout sur la plus grande scène, aux yeux de tout le monde. Detroit dispose de beaucoup de places sous le Cap et le club veut entourer Cade Cunningham avec un autre talent offensif confirmé. Mais le management va donc d’abord devoir gérer le cas Duren. Il n’est toutefois pas à exclure que les deux parties finissent par se mettre d’accord sur un nouveau bail.