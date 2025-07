Kevon Looney semble en vouloir à Steve Kerr…

Kevon Looney n’a visiblement pas apprécié la façon dont Steve Kerr a limité son temps de jeu pendant les derniers playoffs. Le vétéran emblématique n’a passé que 10 minutes en moyenne sur le terrain lors des deux séries disputées par les Golden State Warriors. Le rookie Quinten Post a même pris sa place dans la rotation. Une forme de coup de grâce.

« En fait, j’ai l’impression que tout le monde aurait pu jouer sauf moi à ce stade. On affrontait Steven Adams. C’est mon job. Et on ne m’a pas vraiment donné la chance de le faire. Vous ne faites pas confiance ? Je croyais que j’avais votre confiance. On m’a fait jouer à la fin du Game 7. Pourquoi il a fallu attendre autant de temps ? »

Frustré, Kevon Looney est donc parti aux New Orleans Pelicans cet été.