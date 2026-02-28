Le titre, un objectif loin d’être tabou pour Jalen Duren

L'intérieur des Detroit Pistons Jalen Duren n'a pas peur d'affirmer haut et fort ses ambitions : il vise le titre NBA.

Les Detroit Pistons n'ont pas peur de la pression. Malgré un groupe toujours jeune, Jalen Duren et ses coéquipiers veulent s'affirmer comme de sérieux prétendants au titre NBA. Dès cette saison 2025-2026.

Sur les parquets, la franchise de Motor City mérite ce statut : leader de la Conférence Est (44-14), Detroit a actuellement le meilleur bilan de la Ligue (75,9% de victoires). Cependant, auprès de l'opinion générale, ce n'est pas forcément le cas.

L'Oklahoma City Thunder, les Denver Nuggets ou encore les San Antonio Spurs ont les faveurs des pronostics. Et même à l'Est, des formations comme les Boston Celtics, les New York Knicks ou même les Cleveland Cavaliers ont des partisans. Peu importe, Duren croit fermement en son équipe.

"J'apprécie où nous en sommes actuellement, mais je n'oublie pas que nous avons un objectif encore plus grand. Cela peut sembler fou pour certaines personnes, mais nous cherchons à remporter le titre. Nous ne voulons pas attendre.

Nous pensons avoir les joueurs qu'il faut. Et nous avons le staff. Nous avons la mentalité et le style de jeu nécessaires pour y parvenir. Et nous essayons d'y arriver", a clamé Jalen Duren pour Andscape.

Il est peut-être encore un peu tôt pour les Pistons. Notamment par rapport à un éventuel manque d'expérience en Playoffs. Par contre, dans une Conférence Est toujours ouverte, Detroit a une vraie carte à jouer.

