Le meneur des Detroit Pistons Cade Cunningham pensait au titre NBA malgré la pire série de l'histoire de la franchise en 2023-2024.

Les Detroit Pistons ont connu un redressement spectaculaire en 2024-2025. Sous les ordres de J.B. Bickerstaff, Cade Cunningham et ses partenaires ont réalisé des progrès remarquables depuis un an et demi. Il faut se souvenir que cette équipe avait connu la pire série de son histoire en 2023-2024 : 28 défaites consécutives.

Et pourtant, malgré des résultats catastrophiques, Cunningham n'a jamais perdu confiance par rapport au projet des Pistons. Lors d'un entretien accordé à Andscape, le talent de 24 ans a réalisé un aveu : même à cette période, il parlait du titre NBA avec ses coéquipiers.

"Quand nous étions sur cette série, nous parlions du titre, croyez-le ou non. J'étais là. Il y avait aussi Stew (Isaiah Stewart), JD (Jalen Duren) et Ausar (Thompson), JI (Jaden Ivey, désormais parti). C'était nous tous. Nous avions cette vision depuis longtemps.

Il fallait juste trouver des solutions. C'est cool d'être là où on en est aujourd'hui. Mais ce n'est qu'une étape dans ce processus. On a encore un long chemin à parcourir", a reconnu Cade Cunningham.

Actuellement en tête de la Conférence Est, Detroit enregistre d'excellents résultats (40 victoires - 13 défaites). Cade Cunningham et ses coéquipiers peuvent légitimement nourrir des ambitions dans la course au titre...

