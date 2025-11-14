Jalen Johnson : 2 matches historiques et un bouleversement aux Hawks ?

Lors de ses deux derniers matchs, Jalen Johnson a littéralement explosé. D’abord contre les Sacramento Kings, puis face au Utah Jazz cette nuit, l’ailier des Atlanta Hawks a signé des lignes de statistiques aussi impressionnantes que rares : 24 pts, 10 rbds, 8 passes et 9/10 au tir, puis 31 pts, 18 rbds, 14 passes, 7 interceptions. Un sacré coup d’accélérateur au moment où les Hawks ont besoin qu’il prenne le relais.

Mercredi soir, les Hawks se sont imposés 133-100 à l’extérieur contre Sacramento. Dans ce match, Johnson s’est imposé comme le patron offensif. Il a inscrit 24 points, capté 10 rebonds, délivré 8 passes, tout en réussissant 9 de ses 10 tirs. Il est ce soir-là devenu le premier non-pivot depuis 2000 (25 ans !!!) à enregistrer un match à 24/10/8 avec un pourcentage au dessus des 90%.

Au-delà des chiffres, c’est sa domination dans la peinture qui a marqué. Il a exploité une défense intérieure des Kings en papier-mâché (et globalement une des pires de NBA) et est allé au cercle à volonté. Sans Trae Young, blessé, on attendait un joueur pour prendre les rênes. Et il l'a fait de façon spectaculaire.

Jalen Johnson, créateur et leader

Le match suivant n’a fait que confirmer le coup de chaud de Jalen Johnson. Face au Jazz, victoire 132-122 des Hawks. Le résultat ? Un triple-double monumental : 31 points, 18 rebonds, 14 passes et 7 interceptions ! Il a tout simplement battu 4 de ses records personnels dans le même match.

Et ça ne s’arrête pas là. Dès la première mi-temps, il a accompli un exploit historique. Selon Stathead, il est simplement le deuxième joueur, depuis que les play-by-play sont documentées, à finir une mi-temps avec au moins 20 pts, 5 rbds, 5 passes et 5 interceptions. C'est le premier depuis Doug Christie (02/04/1997).

Le contexte rend l’ensemble encore plus fort. Sans Young, sans Kristaps Porzingis (au repos), Johnson s’est imposé comme l’arme offensive principale guidant ses jeunes coéquipiers à une victoire qui permet à ATL de remonter au classement de la conférence Est (5e) et d'afficher un bilan de 8-5. C'est la quatrième victoire de suite.

Jalen Johnson just set these FOUR career-highs in the same night! 🤯 31 PTS

🤯 18 REB

🤯 14 AST

🤯 7 STL pic.twitter.com/L695IdWAv1 — NBA (@NBA) November 14, 2025

Vers une remise en question de la hiérarchie ?

Ces performances ne sont pas des coups d’éclat isolés. Le fait qu’elles arrivent consécutivement, dans un contexte où l’équipe est obligée de se réinventer sans son leader Trae Young, renforce leur portée. Johnson montre à la fois une capacité à scorer efficacement (90% de réussite contre Sacramento) et à influer sur tous les compartiments du jeu (rebonds, passes, interceptions).

Le fait qu’il ait réussi un triple-double massif avec 7 interceptions face à Utah est rarissime. Cela marque son évolution vers un joueur vraiment complet, capable non seulement de finir les actions mais aussi d’en générer et d’en perturber.

L’attaque des Hawks semble désormais pouvoir passer par lui, ce qui change la dynamique de l’équipe. Et le coach Quin Snyder le reconnait implicitement en le laissant la responsabilité de la création et la balle dans les moments importants.

Et on ne peut ignorer l’effet psychologique. Quand une équipe perd sa star et que le jeune joueur répond ainsi, cela galvanise le vestiaire. Surtout quand l'équipe rentre 24 tirs à trois-points (record cette saison en NBA) ce soir-là et qu'un autre joueur (Onyeka Okongwu) réussit aussi sa meilleure perf en carrière (32 pts). Trae n'a pas dû très bien dormir...

Jalen Johnson did ALL of this... in one half! 20 PTS

8 AST

5 STL

5 REB

3 3PM And he just dropped 24 last night 🤯 Watch on NBA League Pass: https://t.co/dzo15ECfDb pic.twitter.com/KGqPMqN9eX — NBA (@NBA) November 14, 2025

L'impact pour les Hawks et pour Johnson

Pour les Hawks, ces deux victoires sont importantes. Elles renforcent la confiance de l’équipe dans un moment charnière de la saison, et montrent que la rotation peut produire quand elle est "libérée".

Pour Johnson, c’est un point de bascule. Il entre dans une dimension qui ressemblait à celle des futurs joueurs All-Star : dominant, impactant, fiable. Il justifie aussi le contrat prolongé de 5 ans et 150 millions de dollars qu’il a signé.

Là où beaucoup de jeunes joueurs brillent sporadiquement, lui montre une constance et une montée en puissance. Reste à voir s’il saura reproduire ces récitals à long terme et ne pas retomber dans une forme "fantôme". Le défi sera aussi de continuer à briller avec les retours des deux All-Star, bouffeurs de ballons par moment, que sont Trae Young et Kristaps Porzingis...

