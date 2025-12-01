Il y a des nuits qui ressemblent à des bandes-annonces de ce que pourrait devenir la NBA dans quelques années. Le duel entre Jalen Johnson et Tyrese Maxey lors de la victoire d’Atlanta à Philadelphie (142-134 après deux prolongations) en fait clairement partie. Deux jeunes stars, un match fou, des stats XXL et une impression tenace : on vient peut-être de voir naître une rivalité majeure à l’Est.

Antoine et Shaï n’ont pas manqué de se pencher sur cet instant classic dans le CQFR.

Un thriller et deux cartes de visite

Nos journalistes ont évoqué« un super match, vraiment un thriller avec deux prolongations ». Le décor est posé.

Jalen Johnson termine avec 41 points, 14 rebonds, 7 passes et plusieurs tirs à trois points ultra clutch. En face, Tyrese Maxey répond avec 44 points, 7 rebonds, 9 passes en presque une heure de jeu. Difficile de faire plus affirmé comme message envoyé à la ligue.

Et pourtant, malgré la ligne folle de Maxey, Shaï ressort du match « plus impressionné du match Jalen Johnson », notamment parce que l’ailier d’Atlanta a fait basculer la rencontre dans les moments décisifs, là où le meneur des Sixers a manqué deux lancers-francs qui auraient pu plier l’affaire à la fin de la première prolongation.

Jalen Johnson, déjà la tête d’affiche des Hawks

Sur BasketSession, ça fait un moment qu’on insiste sur le potentiel de l’ailier d’Atlanta. Comme le résume Shaï :

« Jalen Johnson, on le dit depuis longtemps. On dit que ce gars, quand il n’est pas blessé, il a un potentiel énorme. On dit que c’est une star potentielle, que même en l’absence de Trae Young, il est capable de porter les Hawks. »

Cette nuit là, il l’a encore prouvé. Record de points en carrière, impact des deux côtés du terrain et, surtout, progression nette dans les secteurs qui changent le statut d’un joueur.

L’évolution à trois points est jugée « déterminante » par Antoine :

« Son pourcentage à trois points, c’est ce qui peut le différencier justement d’un très bon joueur qui peut être All-Star de manière ponctuelle d’un All-Star permanent, saison après saison. »

Au point que dans le CQFR, la question n’est même plus de savoir s’il est fort, mais jusqu’où il peut monter. « Je pense qu’il y a vraiment moyen que Jalen Johnson soit All-Star cette saison. »

En toile de fond, il y a aussi la dynamique des Hawks sans Trae Young. Atlanta a gagné 11 de ses 16 matchs disputés sans son meneur. De quoi ouvrir un vrai chantier de réflexion pour la franchise autour de Johnson et d’un groupe qui fonctionne très bien dans cette configuration.

Tyrese Maxey, visage officiel des Sixers

S’il a raté deux lancers importants, Tyrese Maxey a quand même rappelé que sans lui, il n’y aurait même pas eu de prolongation. Nos journalistes le soulignent : dans le quatrième quart-temps, ce sont bien ses coups de chaud qui ramènent Philadelphie dans le match.

Ce duel face aux Hawks était surtout le premier match joué ensemble par Joel Embiid et Paul George cette saison. Et malgré ça, c’est Maxey qui a tout le temps le ballon, qui joue 52 minutes et qui porte l’attaque des Sixers.

« Ce match entérine définitivement, s’il en était encore besoin, que c’est l’équipe de Tyrese Maxey et de personne d’autre », assure Antoine.

Pour Shaï, la hiérarchie est désormais considérée comme claire : « Depuis le début de la saison, Tyrese Maxey est extraordinaire. Il fait un début de saison fantastique. (…) C’est dans l’intérêt des Sixers de continuer de donner les clés à Maxey, de dire : c’est lui le visage de la franchise. »

Joel Embiid et Paul George restent évidemment des superstars de très haut niveau, mais la construction de Philadelphie semble désormais pensée autour de Maxey, de sa fiabilité, de son âge et de sa capacité à enchaîner les gros matchs.

Une rivalité de l’Est qui coche toutes les cases

À Atlanta, un joueur moderne qui peut tout faire, qui progresse au tir extérieur et qui est en train de devenir la référence offensive d’une équipe bien classée. À Philadelphie, un meneur explosif, capable de porter une attaque entière et d’être le visage d’une franchise historique de la Conférence Est.

Antoine et Shaï le disent sans forcément employer le mot « rivalité », mais tout y est :

deux jeunes stars en pleine ascension,

deux franchises ambitieuses de l’Est,

un premier grand duel déjà mémorable,

et la possibilité que ces deux équipes se recroisent souvent, en saison régulière comme en play-offs.

Si Jalen Johnson confirme son statut de All-Star potentiel et si Tyrese Maxey continue d’être « extraordinaire » dans le rôle de franchise player, Hawks-Sixers a tout pour devenir l’un des rendez-vous réguliers les plus excitants de la Conférence Est. Et ce match à 142-134 après deux prolongations pourrait bien rester comme la première grande page de cette histoire.

