OKC à une victoire du Graal, Jalen Williams et SGA à la hauteur

Le Thunder n'a besoin que d'une victoire sur les deux prochains matches pour être sacré champion NBA. Le game 5 des Finales, disputé cette nuit à Oklahoma City, a rapproché un peu plus OKC du nirvana.

Encore une fois, il n'a pas été simple de prendre le dessus sur cette équipe d'Indiana aux ressources mentales invraisemblables, mais les joueurs de Mark Daigneault y sont tout de même parvenus (120-105) et mènent désormais la série 3-2, après avoir été mené 2-1.

Si Shai Gilgeous-Alexander et ses partenaires ont les cartes en main, c'est parce qu'ils ont su garder leur calme et leur sang froid lorsque les Pacers ont ENCORE refusé de mourir en deuxième mi-temps, revenant même à deux points à 8:30 du terme, le tout avec le fantôme de Tyrese Haliburton (4 pts, 7 rbds, 6 asts, aucun panier marqué), blessé au mollet et clairement handicapé tout au long de la partie.

C'est à ce moment-là que les champions de l'Ouest se sont concentrés et ont chassé tout ce qui passait, provoquant pertes de balle (22) et interceptions (15) pour mettre sur orbite leurs deux All-Stars. Jalen Williams a sorti le meilleur match de sa jeune carrière, avec 40 points à 14/25, enchainant les paniers (11 pts dans les 9 dernières minutes) pour démoraliser des Pacers heureux d'avoir limité de manière plus qu'honnête Shai Gilgeous-Alexander, qui s'est mué en passeur et en protecteur (31 pts, 10 asts et 4 blks, une première en Finales NBA depuis 1974). Il ne sera d'ailleurs pas simple de désigner un MVP des Finales côté Thunder si le titre est empoché dans quelques jours, tant les deux hommes ont été au niveau, notamment sur les deux derniers matches.

JDUB DELIVERS A GAME 5 MASTERPIECE 💯🔥 ⚡️ 40 PTS (playoff career high)

⚡️ 24 PTS in 2H

⚡️ 14-25 FGM

⚡️ 3rd-straight 25+ PT game@okcthunder are now just 1 win away from an NBA Championship! pic.twitter.com/XQHbkCB2rz — NBA (@NBA) June 17, 2025

Pascal Siakam mérite lui une mention également pour avoir ranimé les Pacers lorsque l'on pensait que la rencontre était quasiment pliée. Le Camerounais a apporté 28 points à une équipe d'Indiana qui a manqué de solutions offensives, épaulé par TJ McCoonnell, encore bluffant en sortie de banc (18 pts, 4 rbds, 4 asts).

SHAI WITH A ONE-OF-A-KIND FINALS PERFORMANCE 👀 🔥 31 PTS

🔥 10 AST

🔥 4 BLK

🔥 Only 30/10/4 Finals game since 1974 THUNDER 1 WIN AWAY FROM A TITLE! pic.twitter.com/BCZT8s7iAF — NBA (@NBA) June 17, 2025

On se retrouve dans la nuit de jeudi à vendredi, pour un game 6 qui verra soit Oklahoma City être sacré, soit Indiana trouver encore des ressources devant son public pour décrocher un game 7.