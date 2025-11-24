Jalen Williams perd son éligibilité aux récompenses après 18 matchs manqués et voit s’envoler jusqu’à 48 M$ liés à une potentielle sélection All-NBA.

C’est une mauvaise nouvelle pour le Thunder et un vrai coup dur pour Jalen Williams. En manquant son 18e match de la saison cette nuit, l’ailier d’Oklahoma City devient officiellement inéligible aux récompenses individuelles de fin d’année, dont les équipes All-NBA. Une règle stricte du nouveau CBA : pour prétendre à ces distinctions, un joueur doit participer à au moins 65 rencontres. Williams n’atteindra plus ce seuil.

Derrière la mention « inelligible » se cache un enjeu colossal. En ne pouvant plus viser une sélection All-NBA, Williams renonce à des bonus contractuels pouvant aller jusqu’à 48 millions de dollars.

Son extension rookie signée cet été (cinq ans, 241 millions de dollars) aurait pu grimper dans une fourchette estimée entre 250 et 289 millions si l’ailier avait figuré dans l’une des trois équipes All-NBA en fin de saison. Son absence répétée ferme la porte à ce scénario.

Toujours en convalescence après une opération du poignet durant l’intersaison (déchirure ligamentaire), le Thunder a adopté une approche prudente, préférant protéger sa santé plutôt que de précipiter son retour. Ce choix a du sens sportivement, mais s’avère coûteux individuellement.

Pour Oklahoma City, la trajectoire reste intacte. Jalen Williams demeure l’un des piliers du projet aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren et son extension confirme qu’il fait partie du long terme. Le Thunder ne misait pas uniquement sur une récompense individuelle, mais sur la progression collective d’un noyau jeune.

Pour Williams, la frustration doit malheureusement être réelle. La saison 2024-25 pouvait être celle de la consécration statistique et d’une première sélection All-NBA. La règle des 65 matchs en a décidé autrement.

La saison continue. Les ambitions aussi. Mais le compteur financier, lui, vient de s’arrêter net.

Dillon Brooks, encore sanctionné… mais nouvelle identité des Suns