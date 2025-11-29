Jalen Williams, un retour en douceur réussi

Pour ses grands débuts cette saison, Jalen Williams a connu une reprise en douceur avec l'Oklahoma City Thunder.

Champion NBA en titre et meilleure équipe de ce début de saison, l'Oklahoma City Thunder a enregistré un renfort de poids. Comme prévu, Jalen Williams a réalisé ses grands débuts cette saison face aux Phoenix Suns (123-119).

Avec lui, le Thunder a obtenu une 19ème victoire en 20 matches sur cet exercice. En 29 minutes sur le parquet, le talent de 24 ans a logiquement été un peu rouillé. Surtout au niveau de son tir (3/12). Par contre, il a déjà affiché une activité intéressante. Avec au total 11 points et 8 passes décisives.

Après deux opérations au poignet cet été, Williams a apprécié ce retour en douceur.

"L'objectif était de trouver le rythme, mais c'est un ajustement. Le Game 7 (des dernières Finales NBA, ndlr), c'était il y a quoi, cinq mois ? Presque six. C'était un peu différent dans l'adaptation au niveau de la dimension physique.

Puis c'était surtout une question de rythme : essayer de ne pas en faire trop, juste retrouver les endroits où j'étais à l'aise il y a cinq mois. La défense, c'est facile pour moi, surtout quand on perd sa main droite pendant cinq mois.

Je peux toujours jouer dur en défense et trouver mes marques en me basant sur ça. En attaque, oui, ça va prendre du temps. J'ai subi deux opérations à la main, donc je suis encore en train de retrouver mon tir et mon dribble.

C'est un processus, mais en défense, mes pieds vont bien, mon souffle est bon. Je peux toujours faire ça, et je peux trouver des moyens de contribuer offensivement jusqu'à ce que je retrouve mon rythme", a confié Jalen Williams face aux médias.

Bien évidemment, OKC va le gérer pour lui permettre de monter en puissance. Et l'ajout de Jalen Williams dans le collectif du Thunder est tout de même effrayant. Sans lui, cette équipe a affiché un bilan en 18-1...

Jalen Williams perd son éligibilité… et jusqu’à 48 millions de dollars !