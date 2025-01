Parfois gêné par son genou, le meneur des Denver Nuggets Jamal Murray ne connaît pas une saison facile. Et même si la franchise du Colorado a retrouvé des couleurs (4ème à l'Ouest, 24-15), le Canadien n'a pas échappé aux critiques.

Dans son rôle de lieutenant de Nikola Jokic, le joueur de 27 ans n'a pas toujours répondu présent. Et ce constat a d'ailleurs été réalisé par les dirigeants des Nuggets, qui ont pensé à une arrivée pour booster le secteur offensif (comme Zach LaVine).

Mais cette nuit, Murray a réalisé sa plus grosse performance de la saison : 45 points à 18/26 aux tirs pour venir à bout des Dallas Mavericks (118-99).

"Tu te sens dans la zone et c'est amusant. Ton équipe sait que tu es dans la zone. Ils essaient ensuite de te trouver. La balle a de l'énergie et elle m'a trouvé. J'ai juste suivi le rythme, donc je n'ai pas trop regardé ce qui se passait. J'ai simplement suivi le cours du jeu et j'ai joué librement.

Si je manquais un tir ou si je perdais le ballon, je passais à l'action suivante. Et c'est agréable de jouer l'esprit libre, vous voyez ce que je veux dire ? Parfois, il y a tellement de choses négatives dans le jeu qu'elles se répercutent d'un joueur à l'autre. Là, c'était tout le contraire" a apprécié Jamal Murray face à la presse.

De son côté, le coach de Denver Michael Malone a justement profité de ce carton pour réaliser une mise au point.

"Je pense que le microscope sur Jamal est un peu intense. Tout le monde doit laisser le gamin respirer un peu. Il n'est pas parfait. Et si vous regardez ses statistiques globales ces derniers temps, il a été très bon pour nous", a ainsi rappelé l'entraîneur des Nuggets.

Une copie XXL qui devrait donc faire du bien à la confiance de Jamal Murray.

