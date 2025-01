Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Pacers : 127-117

Thunder @ Sixers : 118-102

Suns @ Hawks : 117-122

Pelicans @ Bulls : 119-113

Kings @ Bucks : 115-130

Nuggets @ Mavs : 118-99

Nets @ Blazers : 132-114

---

- Milwaukee a mis fin à la belle série de Sacramento, qui restait sur 7 victoires consécutives. Le 50e triple-double en carrière de Giannis Antetokounmpo (30 pts, 13 asts, 11 rbds) et le gros démarrage des Bucks leur ont permis de passer une soirée tranquille, lors de laquelle, Damian Lillard (24 pts), Brook Lopez (21 pts) et AJ Green (16 pts) ont aussi été efficaces. En l'absence de Malik Monk, les Kings n'ont pas eu leur mordant de ces derniers temps et n'ont jamais été devant au score, comptant même jusqu'à 28 points de retard. Khris Middleton était économisé et n'a pas joué pour les Bucks.

- Les Nuggets ont dessoudé (118-99) les Mavs, toujours en personnel limité même avec le retour de Kyrie Irving (4/18), avec l'explosion de Jamal Murray (45 pts à 18/26) et un petit triple-double gentillet de Nikola Jokic (10 pts, 14 rbds, 10 asts). Murray était déjà à 32 points à la pause et avait sans doute dans les pattes son record personnel (50 pts), mais Michael Malone lui a épargné les dernières minutes de la rencontre. Denver, qui avait déjà battu Dallas il y a quelques jours, a remporté 8 de ses 10 derniers matches et revient tout près de Memphis, 3e.

- Les Cavs ont pris leur revanche sur les Pacers, l'équipe qui avait mis fin à leur série de 12 victoires de suite il y a quelques jours. Cleveland a cette fois mis fin à celle d'Indiana, grâce à une victoire (127-117) orchestrée par Donovan Mitchell (35 pts) et qui s'est dessinée en deuxième mi-temps. Sans Tyrese Haliburton, blessé à l'aine, les Pacers ont tout de même été accrocheurs. En limitant Pascal Siakam à deux points après la pause, les Cavs ont fait le gros du boulot. Darius Garland (24 pts) et Evan Mobley (22 pts) ont aussi été précieux.

- Les Sixers se sont pointés face à Oklahoma City, la meilleure équipe de l'Ouest, avec un cinq Reggie Jackson-Eric Gordon-Kelly Oubre Jr-Ricky Council IV-Guerschon Yabusele. Autant dire que c'était peine perdue. Malgré les 17 points, 7 rebonds et 4 passes de Yabusele, Philadelphie a rapidement montré ses limites. Le Thunder s'est construit un matelas de 21 points d'avance pour filer vers sa 18e victoire en 19 matches, avec 32 points pour Shai Gilgeous-Alexander et 24 de Jaylen Williams. Justin Edwards a marqué 25 points en sortie de banc pour les Sixers.

- Zaccharie Risacher (2 pts, 4 rbds à 1/5) et les Hawks ont dominé Phoenix, qui restait sur trois victoires consécutives. Le rookie français a dû se coltiner Kevin Durant en défense et a fait de son mieux sur le temps que lui a donné Quin Snyder (17 minutes). Trae Young a sorti un carton en attaque tout en arrosant copieusement (43 pts à 13/31) et il a reçu le soutien d'Onyeka Okongwu, énorme en sortie de banc (22 pts, 21 rbds en seulement 28 minutes). Les 35 points de Devin Booker et les 31 points de Kevin Durant n'ont pas suffi pour les Suns.

Simplesmente o Risacher trancando o Kevin Durant. Esse menino vai ter um futuro brilhante. pic.twitter.com/TC0vnSiASl — Central Falcões (@CentralFalcoes) January 15, 2025

- Les Bulls se sont fait surprendre chez eux par les Pelicans. Alors qu'ils semblaient en contrôle en première mi-temps, les hommes de Billy Donovan ont baissé en pression et ont laissé NOLA reprendre confiance. L'espace de 24 minutes, on a revu une équipe adroite et solide. Zion Williamson a fini avec 21 points, 9 passes et 7 rebonds en 24 minutes et Trey Murphy III a inscrit 32 points. Les quatre paniers à 3 points de José Alvarado ont aussi fait du bien. La série de 6 matches consécutifs à au moins 30 points de Zach LaVine (25 pts) a pris fin.

- Le retour de Cam Johnson (24 pts) a inspiré les Nets, nettement victorieux des Blazers. De quoi gâcher le record personnel de Scott Henderson (39 pts, 6 asts à 13/18), titulaire au sein d'une équipe de Portland où Deni Avdija et Jerami Grant manquaient à l'appel. Le banc de Brooklyn a inscrit 50 des 132 points de l'équipe. D'Angelo Russell, qui avait manqué les 10 derniers jours, a contribué avec 13 points en sortie de banc.