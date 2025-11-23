James Harden, un carton dans l’histoire de la NBA

Auteur de 55 points, James Harden est devenu le meilleur marqueur de l'histoire des Los Angeles Clippers sur un seul match.

A 36 ans, James Harden peut encore affoler les compteurs. Lors de la victoire des Los Angeles Clippers face aux Charlotte Hornets (131-116), l'arrière a marqué 55 points à 17/26 aux tirs. Le barbu est ainsi devenu le meilleur marqueur de l'histoire des Clippers sur un seul match !

Jusqu'à maintenant, Charles Smith et Bob McAdoo (52 points) se partageaient ce record. Mais ce n'est pas tout... Désormais, l'ex-talent des Houston Rockets est le premier joueur de l'histoire de la NBA à être le meilleur marqueur de deux franchises sur une rencontre : les Clippers (55) et les Rockets (61).

Il s'agissait aussi de son 25ème match en carrière avec 50 points ou plus. Une performance qui lui permet de prendre la 3ème place de ce classement dans l'histoire de la NBA, à égalité avec Kobe Bryant. Il reste derrière Michael Jordan (31) et Wilt Chamberlain (118).

Enfin, Harden est seulement le 4ème joueur de l'histoire à rendre une telle copie à 36 ans ou plus. Les trois autres ? Kobe Bryant, LeBron James et Stephen Curry.

"Le basket, c'est la vie", a résumé James Harden au micro de FanDuel.

Même si son style peut diviser et que son impact en Playoffs a légitimement suscité des critiques, James Harden aura réussi à marquer son époque.

