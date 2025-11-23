Les résultats de la nuit en NBA, celle de Russell Westbrook

Clippers @ Hornets : 131-116

Knicks @ Magic : 121-133

Hawks @ Pelicans : 115-98

Wizards @ Bulls : 120-121

Pistons @ Bucks : 129-116

Grizzlies @ Mavericks : 102-96

Kings @ Nuggets : 128-123

La revanche de Russell Westbrook, le carton de James Harden !

- Pour son deuxième retour à Denver depuis son départ, Russell Westbrook a été déterminant pour la victoire des Sacramento Kings sur le parquet des Nuggets (128-123). Dans le dernier quart-temps, il a été tout simplement décisif en inscrivant 15 de ses 21 points !

Et pourtant, Denver semblait se diriger vers un succès maîtrisé. Lors du troisième quart-temps, Nikola Jokic et ses partenaires comptaient 13 points d'avance. Et le Serbe, auteur de 19 points dans le dernier quart-temps, a d'ailleurs rendu une grosse copie. 44 points, 13 rebonds et 7 passes décisives.

En l'absence d'Aaron Gordon, le Joker a été soutenu par Jamal Murray (23 points, 9 passes décisives) et Cameron Johnson (20 points), mais le banc des Nuggets a eu du mal à suivre le rythme. A l'inverse, Dennis Schröder (21 points) et Malik Monk (12 points) ont pesé en sortie de banc.

Egalement épaulé par DeMar DeRozan (17 points) - auteur d'un panier décisif - et Keegan Murray (19 points), Westbrook a été le héros de la soirée ! A noter que Maxime Raynaud a compilé 6 points et 3 rebonds en 8 minutes.

DEMAR DEROZAN AND-1 MIDDY. Kings up 3 with 10 seconds left: https://t.co/lSZDoipYXs pic.twitter.com/D1tb3XeTsw — NBA (@NBA) November 23, 2025

- Pour la dernière de Chris Paul en Caroline du Nord, James Harden a décidé de faire le show ! Les Los Angeles Clippers l'ont facilement emporté sur le parquet des Charlotte Hornets (131-116). Avec une performance XXL d'Harden : 55 points (17/26 aux tirs - record de franchise), 7 passes décisives et 3 rebonds.

Avec 27 points dès le premier quart-temps, l'ex-joueur des Houston Rockets a parfaitement lancé son équipe. Mais les Hornets ont eu le mérite de s'accrocher. Kon Knueppel (26 points) a sonné la charge, tout comme LaMelo Ball (18 points, 7 passes décisives) et Brandon Miller (21 points).

Malheureusement pour Charlotte, Ball a eu des problèmes de fautes et sa franchise n'a pas eu le même visage sans lui... Dans le sillage d'Harden, Los Angeles a également pu compter sur Ivica Zubac (18 points, 9 rebonds) pour mettre un terme à une série de 4 défaites consécutives. Concernant les Français, ils ont pesé en sortie de banc. 9 points, 3 rebonds et 2 interceptions pour Nicolas Batum. 6 points et 7 rebonds pour Moussa Diabaté.

Chris Paul annonce sa retraite !

Le Magic fait tomber les Knicks, Johnson en leader

- Dans une belle affiche à l'Est, l'Orlando Magic a dominé les New York Knicks (133-121). Toujours sans Paolo Banchero, les Floridiens se sont reposés sur un trio très productif : Franz Wagner (37 points, 7 passes décisives), Desmond Bane (27 points) et Jalen Suggs (26 points).

Ce trio a d'ailleurs été à l'origine du tournant du match : dans le money-time, les Knicks ont totalement lâché en encaissant un terrible 13-0 ! Car sur le reste de la rencontre, les Knicks ont répondu présents dans le combat.

Jalen Brunson (33 points, 11 passes décisives) a maintenu son équipe dans le coup. Avec les apports intéressants de Karl-Anthony Towns (24 points) et Mikal Bridges (18 points) pour le soutenir, malgré la blessure rapide de Landry Shamet. Puis Orlando a accéléré et New York n'a pas su réagir...

Les trois Français des Knicks ont joué, mais sans réussir à se montrer. Guerschon Yabusele (4 points en 14 minutes), Mohamed Diawara (4 rebonds, 2 passes décisives en 10 minutes) et Pacôme Dadiet (0 point en 3 minutes).

🎙️ Le Jeu Ep.7 : Knicks, Heat, Magic, Bulls… ces équipes qui ont changé de style en NBA

- Dans le même temps, les Atlanta Hawks ont logiquement battu les New Orleans Pelicans (115-98). Face à une équipe décimée, les Hawks, toujours sans Trae Young, n'ont pas eu besoin de forcer. Kristaps Porzingis (30 points) et Vit Krejci (21 points) ont été prolifiques. Mais c'est bien Jalen Johnson qui a dicté le tempo : 18 points, 11 rebonds et 9 passes décisives.

Aux commandes de la partie dès la mi-temps, les Hawks ont tranquillement géré face à une formation en crise. Derik Queen (20 points), Trey Murphy (19 points) et Saddiq Bey (18 points) se sont contentés de résister. Mais cette équipe semble bien trop limitée...

En 23 minutes, Zaccharie Risacher a compilé : 8 points (à 4/11 aux tirs), 4 passes décisives, 3 rebonds, 1 contre et 1 interception.

The block.

The dunk. Jalen Johnson is the type of athlete that makes this stuff look easy 😳 Watch on NBA League Pass: https://t.co/xfNhlNDDmL pic.twitter.com/ZxduMQHvlR — NBA (@NBA) November 23, 2025

La rechute pour Flagg et les Mavs, les Pistons sérieux

- Après une victoire face aux Pelicans, les Dallas Mavericks ont retrouvé le goût de la défaite face aux Memphis Grizzlies (96-102). Longtemps accroché, ce match a basculé après la pause avec une accélération des Grizzlies pour prendre les commandes.

Santi Aldama (20 points) a été décisif, avec notamment un drive pour initier un 6-0 déterminant dans la dernière minute. En sortie de banc, Cam Spencer (17 points) a également été très précieux pour l'emporter. Alors que Zach Edey a enregistré un double-double : 12 points, 15 rebonds.

En face, Klay Thompson (22 points), qui s'est chauffé avec Ja Morant après le match, a réalisé son meilleur match de la saison. Mais il était un peu trop seul. Cooper Flagg (12 points à 4/15 aux tirs) a justement eu du mal à enchaîner.

Here’s what led to Klay Thompson getting upset at Ja Morant, he point his finger in Klay’s face pic.twitter.com/qwEO1U9ZsE — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) November 23, 2025

- En tête de la Conférence Est, les Detroit Pistons ont dominé les Milwaukee Bucks (129-116). Toujours sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont bien tenté de résister grâce à Ryan Rollins (24 points) et Bobby Portis (18 points). Mais sur le plan collectif, la franchise de Motor City a imposé sa loi.

Cade Cunningham (29 points, 10 passes décisives et 8 rebonds) a dicté son tempo. Et ses coéquipiers l'ont parfaitement suivi : Jalen Duren (19 points), Tobias Harris (18 points) ou encore Duncan Robinson (15 points).

Avec 17 points d'avance dès la mi-temps, Detroit a rapidement plié les débats. A noter tout de même le retour de Jaden Ivey : 10 points en 15 minutes pour son premier match depuis le 1er janvier 2025.

- Enfin, les Chicago Bulls ont enfoncé les Washington Wizards (121-120) ! Et pourtant, la formation de DC n'était pas si loin d'éviter cette 14ème défaite consécutive... Dans un match prolifique, les Wizards se sont battus jusqu'au bout.

Malgré un Bilal Coulibaly (7 points) assez maladroit, Washington a pu compter sur Cam Whitmore (20 points), Corey Kispert (20 points), CJ McCollum (18 points) puis le duo Kyshawn George (17 points, 12 rebonds) - Alexandre Sarr (16 points, 11 rebonds) pour rivaliser.

Mais en face, Nikola Vucevic (28 points, 12 rebonds) a été excellent. Tout comme Josh Giddey (18 points, 12 rebonds, 11 passes décisives). Et dans le money-time, les Wizards n'ont pas trouvé les armes pour s'imposer.

🎙️Hoop Culture : Wembanyama, Steven Adams, les Bulls… cette fois, c’est sûr !