James Harden envoyé aux Cavs contre Darius Garland

Les grandes manœuvres continuent en NBA. James Harden voulait partir et un deal avec les Cleveland Cavaliers était annoncé à un stade avancé. Une demande de trade qui a malgré tout surpris pas mal d’observateurs, tant les Clippers semblaient avoir retrouvé une vraie dynamique collective ces dernières semaines. Installé à Los Angeles, pas très loin de là où il a grandi, Harden donnait aussi l’impression d’avoir trouvé un certain équilibre, sur et en dehors du terrain.

Quelques heures après les trades de Jaren Jackson Jr. à Utah et de Nikola Vucevic à Boston, James Harden a finalement bien été exaucé.

D’après Shams Charania d’ESPN, l’arrière des Clippers va connaître un 6e employeur différent en NBA et changer une nouvelle fois de conférence. Harden est envoyé chez les Cavs en échange de Darius Garland et d’un second tour de Draft.

Garland, ça devenait évident

Si le départ de Harden interroge, celui de Darius Garland était lui dans l’air depuis bien plus longtemps. All-Star à seulement 26 ans, le meneur était régulièrement cité dans les rumeurs de trade comme la principale variable d’ajustement de Cleveland. Son âge, sa valeur encore élevée sur le marché et surtout ce qui ressemblait de plus en plus à une incompatibilité avec Donovan Mitchell une fois les playoffs venus ont fini par convaincre les Cavs de trancher. Les blessures fréquentes du meneur ont aussi pesé dans la balance.

Garland pourra ainsi participer à la reconstruction qui s’annonce du côté de Los Angeles, pendant que James Harden rejoint l’un des contenders de l’Est, dans un tableau plus ouvert et incertain, avec une idée en tête : disputer ses premières Finales NBA à 36 ans.

Le barbu, passé par OKC, Houston, Brooklyn, Philadelphie et donc Los Angeles, sera encore sous contrat la saison prochaine pour une année à 42,3 millions de dollars. Garland, de son côté, est désormais engagé avec les Clippers jusqu’en 2028, pour un salaire annuel avoisinant les 40 millions de dollars.