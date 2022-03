James Harden, une influence des Raptors dans son départ des Nets ?

Les Brooklyn Nets ont accepté d'échanger James Harden aux Philadelphia Sixers lors de la deadline des trades. Un mouvement réalisé sur la demande de l'arrière, qui a exprimé son désir de partir. Depuis, plusieurs journalistes ont tenté d'expliquer cette décision de la part de l'arrière.

Et à plusieurs reprises, Kyrie Irving a été pointé du doigt. Notamment sa présence à mi-temps avec l'équipe en raison de son incapacité de jouer à domicile (à cause des lois de l'Etat de New York par rapport aux personnes non-vaccinées contre le Covid-19).

Justement, d'après le journaliste de SNY Ian Begley, les Toronto Raptors ont eu un impact sur le choix d'Harden. Comment ? Dans l'hypothèse d'une série de Playoffs face aux Canadiens, Irving ne peut tout simplement pas jouer !

Car avec les mesures appliquées au Canada, Irving, sans le vaccin, ne peut pas jouer. Est-ce que cet élément a pu entraîner une réflexion de la part de l'ex-star des Houston Rockets ? Oui. Mais il ne s'agit pas d'une raison suffisante pour demander un départ.

En effet, sur le papier, malgré la belle saison des Raptors, les Nets, avec Kevin Durant et Harden, étaient probablement capables de gérer un tel affrontement. De plus, avec le classement des deux formations, cette affiche semble peu probable. Mais encore une fois, le rôle de Kyrie Irving dans ce départ n'est pas à minimiser...

