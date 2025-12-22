Les Clippers pourraient envisager un trade de James Harden avant la deadline. Mais tout éventuel départ dépendrait entièrement de l’accord du joueur.

L’hypothèse d’un trade de James Harden refait surface à l’approche de la trade deadline du 5 février. Selon plusieurs échos relayés par Marc Stein, les Los Angeles Clippers pourraient finir par ouvrir la porte à des discussions… à une condition très claire.

Un dossier surveillé en interne

D’après Marc Stein, un dirigeant NBA expérimenté estime que James Harden est susceptible d’apparaître dans des discussions de transfert au cours de l’hiver. Plusieurs franchises fonctionneraient déjà avec l’idée que l’ancien MVP pourrait devenir disponible à un moment ou à un autre.

Pour l’instant, les Clippers continuent toutefois de minimiser publiquement cette possibilité, sans démentir totalement les rumeurs en coulisses.

James Harden a le dernier mot

Le point central du dossier est contractuel. James Harden dispose d’un droit de veto de fait sur tout échange. S’il ne possède pas officiellement une clause de non-transfert, son statut contractuel lui donne le contrôle total sur son avenir cette saison.

Harden est en effet joueur “One-Year Bird”, un contrat assimilé à un engagement d’un an avec l’équipe avec laquelle il a terminé la saison 2024-25. Dans ce cadre, tout trade nécessite impérativement son accord (sinon une équipe pourrait signer un joueur avec ses Bird Rights et le trader immédiatement). Sans validation de sa part, aucun mouvement n’est possible.

Un rendement toujours XXL

À 36 ans, Harden reste pourtant ultra-productif. Pour sa troisième saison avec les Clippers, l’arrière affiche des statistiques impressionnantes : 25,8 points, 5,2 rebonds et 8,2 passes de moyenne en 26 titularisations cette saison.

Onze fois All-Star, dernier MVP américain de la ligue (2017-18), Harden continue d’être un moteur offensif majeur, ce qui explique pourquoi son nom reste surveillé de près par plusieurs équipes, malgré son âge et sa situation contractuelle particulière.

Un scénario sous contrôle

En résumé, un trade de James Harden n’est pas impossible, mais il est strictement conditionné à son feu vert. Les Clippers peuvent écouter, sonder ou anticiper… mais la décision finale appartiendra toujours au joueur.

À quelques semaines de la deadline, le dossier Harden reste donc en suspens, entre rumeurs persistantes et contrôle total de l’intéressé.

