James Harden s’éclate aux Clippers et entre dans le club des 3 000

On s'amusait il y a quelques jours du retour en grâce un peu inattendu de James Harden en le comparant à celui de Lula, mais celui-ci se confirme bien. Dimanche, l'arrière des Los Angeles Clippers a encore été resplendissant, en menant son équipe vers la victoire face à Denver. L'ancien joueur d'OKC, Houston, Brooklyn et Philadelphie a claqué 39 points avec 11 passes et 9 rebonds, mais aussi un 13/13 sur la ligne bien vintage. Par la même occasion, Harden est devenu le deuxième joueur de l'histoire de la NBA à atteindre et dépasser la barre des 3 000 paniers à 3 points inscrits en carrière, après l'intouchable Stephen Curry.

S'il estime pouvoir faire encore mieux, notamment en termes d'adresse et de pertes de balle, James Harden est épanoui avec les Clippers, dans ce rôle de première option qu'il n'avait plus connu depuis son départ de Houston. Après le départ de Paul George et avec la blessure de Kawhi Leonard jusqu'à nouvel ordre, Harden a dû opter pour cette approche old school qui fait des Clippers un convaincant 6e dans la Conférence Ouest à l'heure de ces lignes.

"Je n'ai plus eu ce rôle depuis 4 ou 5 ans, donc il m'a fallu un peu de temps pour retrouver de l'adresse, mais je m'améliore match après match. Je vais finir par être plus efficace et par perdre moins de ballons. [...] Cette saison, on prend du plaisir, c'est top. Il y a plein de gars vraiment bon qui ont envie de voir leurs coéquipiers réussi", a-t-il expliqué après la victoire face à Denver.

Depuis le début de la saison, James Harden tourne à 21.5 points, 8.8 passes et 7.1 rebonds à 38.5%.

Trophée Lula du barbu revenu au top quand on ne s'y attendait pas : James Harden