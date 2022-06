James Wiseman de retour avec les Warriors pour la Summer League ?

Les Golden State Warriors sont déjà parmi les équipes les plus dominantes de la ligue. Pourtant, dans l'effectif qui dispute actuellement les Finales NBA, l’un des joueurs les plus prometteurs manque toujours à l’appel. James Wiseman, numéro deux de la draft 2020, pourrait bientôt faire son retour sur les parquets.

Depuis le début de sa carrière, le pivot n’a joué que 39 matches en NBA. Souvent gêné par des problèmes de genou, il a connu une saison blanche en 2021-2022. Wiseman a donc passé quelques jours à Londres, où il a reçu une injection de plasma riche en plaquettes (PRP) pour accélérer sa guérison.

L’intérieur de 21 ans devait initialement jouer cette année, après une première saison raccourcie par une déchirure du ménisque — blessure pour laquelle il a dû subir une opération. Malheureusement, il n’a jamais réussi à revenir, bloqué par son corps. Cependant, il aperçoit aujourd'hui la fin de ses problèmes.

James Wiseman a beaucoup progressé ces derniers mois, d’après The Athletic. Il a repris les exercices sur le terrain et est désormais capable de courir sans douleur. Il devrait bientôt être autorisé à s’entraîner à 100%, avec contact. Surtout, il sera sans doute en mesure de jouer la Summer League cet été. Un objectif partagé par le pivot et son équipe. Cette nouvelle sera confirmée ou infirmée dans les deux prochaines semaines.

Malgré sa faible expérience sous le maillot des Warriors, le front office considère le joueur comme l’une des pièces centrales de l’effectif. Il fait partie des jeunes à potentiel, avec Jonathan Kuminga et Moses Moody, qui représentent le futur de la franchise.

Dans sa première saison à Golden State, il affichait des moyennes de 11,5 points et 5,8 rebonds en 21,4 minutes par match. Son équipe espère surtout profiter de sa grande taille (2,13 m) pour ajouter une arme à leur roster. Leur principal pivot, Kevon Looney, culmine de son côté à 2,06 m. Un peu de verticalité supplémentaire ne fera certainement pas de mal au groupe de Steve Kerr.

Le retour de Wiseman est de bon augure pour les Warriors, qui entendent développer leur young core pour préparer l’avenir. L’intérieur sera éligible à une extension de contrat l’année prochaine et aura, pour sa part, à cœur de prouver sa valeur afin de décrocher une offre intéressante.

Gary Payton II, le porteur d'eau devenu indispensable pour les Warriors