Jared McCain clame qu’il est le Rookie of the Year… et il n’a peut-être pas tort

Jared McCain a encore réussi une performance épatante cette nuit avec les Sixers, pour leur permettre de sortir la tête de l'eau après trois défaites consécutives. En l'absence de Joel Embiid et Paul George, le rookie a encore pris ses responsabilités et a marqué 30 points contre Brooklyn, avec 6 paniers à 3 points. Après l'un d'entre eux, on l'a assez clairement vu à la caméra déclamer la phrase : "I'm the Rookie of the Year !". Après 15 matches, c'est sans doute un peu précoce, mais l'ambition est franchement légitime.

"I'M THE ROOKIE OF THE YEAR!" —Jared McCain 🔥 pic.twitter.com/ezzlIDg4Q9 — SportsCenter (@SportsCenter) November 23, 2024

Sur les cinq titularisations qu'il a dû gérer depuis le début de la saison, Jared McCain tourne à 26 points de moyenne, ce qui est le record pour un rookie depuis... Michael Jordan. La saison est encore longue, mais l'échantillon est prometteur. Sur les cinq matches en question, l'ancien de Duke a été productif :

20 pts, 5 asts

20 pts, 4 asts

29 pts, 4 asts

34 pts, 10 asts

30 pts, 3 asts

Le tandem qu'il forme avec Tyrese Maxey, malgré un déficit de taille, devrait faire du bien aux Sixers dans cette période compliquée. McCain shoote pour le moment à 41% à 3 points, confirmant que le tir extérieur est l'une des armes majeures qui pourraient faire de lui un joueur incontournable en NBA dans les années à venir.

Pour rappel, Jared McCain a été drafté en 16e position cette année.