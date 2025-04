Jaren Jackson Jr et les playoffs, ça ne marche pas

Les Memphis Grizzlies vont devoir se poser des questions à l'intersaison. Eliminée sur un coup de balai par le Thunder au 1er tour des playoffs, la franchise du Tennessee a une réflexion à mener sur le coaching staff après l'intérim de Tuomas Iisalo, mais aussi sur les joueurs qui composeront l'effectif 2025-2026. Ja Morant est au coeur des discussions, mais il s'agirait aussi de ne pas oublier Jaren Jackson Jr.

Après une saison régulière de bonne facture, l'intérieur All-Star a décliné au fur et à mesure, avec une nouvelle campagne de playoffs où il aura été maladroit. Après son 3/12 de samedi soir contre Oklahoma City, "JJJ" tourne à 39% d'adresse sur les 27 matches et 5 séries qu'il a disputés depuis le début de sa carrière en NBA. En saison régulière, il shoote à 46.6%, avec une meilleure production. L'ancien DPoY n'excelle pas au rebond et score moins qu'en régulière. Il va sans doute falloir se demander si le garçon, au-delà de son talent, peut vraiment être un n°2 fiable dans une équipe ambitieuse.

Il n'a que 25 ans, certes, mais les plans des Grizzlies vont être intéressants à étudier une fois l'élimination digérée. Jaren Jackson Jr est sous contrat jusqu'à la fin de la saison prochaine et doit s'entretenir avec son front office pour une prolongation sur un contrat max...

Ja Morant veut échapper aux caméras, mais elles sont partout !