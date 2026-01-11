Jaren Jackson Jr, le joueur véritablement courtisé chez les Grizzlies

Si les Memphis Grizzlies veulent construire autour de Jaren Jackson Jr, l'intérieur suscite des intérêts sur le marché.

Les Memphis Grizzlies sont prêts à envisager un trade de Ja Morant. La franchise du Tennessee a déjà commencé à sonder le marché pour le meneur. En diffusant cependant un message : ils veulent récupérer des atouts pour construire autour de Jaren Jackson Jr et les jeunes présents dans l'effectif.

Mais en NBA, l'intérieur de 26 ans dispose d'une belle cote de popularité. Malgré la position actuellement affichée par Memphis, plusieurs équipes espèrent que Jackson Jr va devenir disponible si un trade de Morant se concrétise.

Selon les informations du journaliste Jake Fischer, des formations comme les Atlanta Hawks et les Toronto Raptors, récemment associées à Anthony Davis (Dallas Mavericks), risquent d'approcher les Grizzlies pour le pivot en espérant une reconstruction totale à Memphis.

Sur ce dossier, l'actuel 10ème de la Conférence Ouest se trouve clairement en position de force. Actuellement, Jaren Jackson Jr dispose d'un contrat jusqu'en 2029, avec une "player option" pour la saison 2029-2030.

Un mouvement, dans l'urgence, n'est donc pas d'actualité. Et la porte ne s'ouvrira pas sans une proposition impossible à refuser. Dans l'immédiat, les Grizzlies ont surtout une autre priorité : trouver un deal intéressant pour Ja Morant.

