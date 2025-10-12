Preview NBA : Mais quel est le plan des Memphis Grizzlies ?

Memphis Grizzlies

L’œil dans le rétroviseur

2024-2025 : 48 victoires, 34 défaites, éliminés au premier tour des playoffs par le Oklahoma City Thunder (0-4).

Tout avait bien commencé… avant de subitement partir en vrille. Renforcés par les arrivées dans le staff des assistants Tuomas Iisalo et Noah Laroche, les Grizzlies ont développé un basket atypique en NBA, en misant davantage sur le mouvement du ballon et en s’écartant autant que possible des picks-and-roll prévisibles dans l’axe. Un principe collectif qui a bien fonctionné puisque parmi les joueurs qui ont disputé 50 rencontres ou plus avec Memphis, tous ont passé la barre des 8 points de moyenne à l’exception de Jay Huff (6,9). Soit 9 membres de la rotation qui ont légitimement contribué en attaque.

Du coup, les Grizzlies ont tenu le choc à l’Ouest et ont flirté avec les 50 victoires. Ce qui n’a pas empêché le renvoi absolument inattendu et délirant de Taylor Jenkins à quelques matches du début des playoffs ! Pourquoi ne pas avoir attendu ? Sans Jenkins et sans Laroche, aussi renvoyé, Iisalo s’est retrouvé soudainement aux commandes. La franchise du Tennessee s’est effondrée sur cette fin de saison dramatique, avant d’arracher son ticket pour les playoffs via le play-in. Pas de miracle en revanche contre Oklahoma City, avec une défaite en quatre manches sèches.

Qu’est-ce qui a changé depuis ?

Après avoir confirmé Iisalo aux commandes, les dirigeants ont décidé d’entamer une période de reconstruction/transition en larguant Desmond Bane contre Kentavious Caldwell-Pope et surtout trois tours de draft. Le début d’un grand ménage ? Et bien non, raté. Pas de transfert de Ja Morant (pas pour l’instant), ni de Jaren Jackson Jr, qui a même signé une très belle extension avant d’annoncer qu’il était blessé.

Le front office a recruté un joueur de qualité comme Ty Jerome pour un tarif tout à fait abordable (moins de 10 millions la saison). Le coach va pouvoir vraiment installer ses idées avec un groupe jeune mais qui ne manque pas nécessairement de talents, même si ça semble juste pour jouer les premiers rôles à l’Ouest.

La rotation serrée :

Guards : Ja Morant, Ty Jerome, Cedric Coward, Scotty Pippen Jr, Vince Williams Jr

Forwards : Kentavious Caldwell-Pope, Santiago Aldama, John Konchar, GG Jackson, Jaylen Wells

Bigs : Zach Edey, Jaren Jackson Jr, Brandon Clarke

Le joueur à suivre : Ja Morant

La franchise imagine-t-elle encore Ja Morant comme la pierre angulaire de son projet ? Quoique, la question mérite presque d’être posée dans l’autre sens : le meneur de 25 ans veut-il vraiment s’inscrire dans la durée à Memphis ? Pour l’instant, aucune demande de trade n’a été formulée et, même si son nom commence à circuler dans les rumeurs, les Grizzlies n’ont pas semblé dégainer non plus. Mais la relation entre le joueur et son club a visiblement évolué.

Le style de jeu peut-il coller avec ses qualités ? Surtout, Morant va-t-il enfin reprendre sa marche en avant, lui qui a un temps été présenté comme l’un des potentiels 10 meilleurs joueurs de la NBA ? Souvent blessé, le jeune homme n’a pas particulièrement progressé sur ses points faibles et il n’a plus vraiment l’étiquette d’une star capable d’emmener son équipe loin en playoffs. Il a finalement encore beaucoup de choses à prouver.

Alors, cette grande question : C’est quoi le plan des Memphis Grizzlies ?

La stratégie consiste peut-être à pouvoir très vite aller dans un sens ou dans un autre. Sur le papier, le groupe est plutôt talentueux. Mais avec les absences en cascade sur le début de saison (Edey, Clarke, Jackson, peut-être Morant), les Grizzlies pourraient très bien se retrouver très vite distancés à l’Ouest. Les dirigeants seraient alors tentés de se séparer de certains contrats intéressants (KCP, Jerome, pourquoi pas même Morant ou JJJ) pour toucher le fond et essayer de drafter très haut en 2026.

L’organisation peut même sans doute tanker sans nécessairement se séparer de ses meilleurs joueurs. Si le top-6 est vite hors de portée, Tuomas Iisalo peut avoir pour mission de lancer encore plus les Jaylen Wells (attendu pour sa deuxième saison), Coward et compagnie pour leur permettre d’engranger de l’expérience. Si tout ce beau monde progresse plus vite que prévu, les Grizzlies seront à l’inverse mieux classés que ce que l’on pourrait croire, avec cette fois-ci des assets à céder (picks, quelques jeunes) pour aller encore plus haut. Mais le pari sûr, c’est de penser que cette équipe sera en dehors du top-8 de sa Conférence.

L’objectif réaliste : Créer une nouvelle culture, petit à petit. Déterminer une direction à suivre

Tier NBA : Trop justes