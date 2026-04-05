Jaylen Brown est revenu sur les critiques autour de sa main gauche, expliquant que ses difficultés étaient largement liées à ses blessures au poignet.

Pendant longtemps, la critique a été un peu brutale : Jaylen Brown serait un scoreur explosif, mais un joueur limité techniquement, notamment dès qu’il devait créer ou finir vers sa gauche. Une faiblesse souvent moquée, souvent exagérée aussi, et qui a contribué à lui coller une étiquette de joueur moins raffiné qu’il ne l’est réellement. Cette fois, l’arrière des Celtics a choisi d’y répondre franchement.

Lors d’un échange avec Brian Scalabrine, Brown a reconnu qu’il y avait une part de vérité dans cette critique, tout en expliquant qu’elle était largement liée à ses soucis physiques.

“Je pense qu’il y avait une part de vérité là-dedans. J’ai subi une grosse opération au poignet gauche en 2021, puis je me suis de nouveau blessé en 2023… À un moment, je pouvais à peine dribbler avec la main gauche et j’ai presque joué avec une main dans le dos. Le basket est impitoyable. Si les équipes savent que vous avez une blessure, elles vont essayer de vous pousser vers ça.

J’avais de nouveau un corps étranger dans le poignet en 2023, il y avait un fragment qu’il fallait réparer. Je pense que c’était une vraie critique de mon jeu, cette difficulté à aller à gauche, mais une grande partie venait de la blessure. En retrouvant la santé, j’ai aussi eu recours à des cellules souches et ce genre de choses. Ça a aidé à améliorer la souplesse et l’amplitude.”

Jaylen Brown ne nie donc pas la critique, mais explique bien qu'elle s’inscrivait dans un contexte médical lourd. Forcément, cela change un peu la lecture de son évolution.

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