Jaylen Brown pique ses détracteurs après les 50 victoires des Celtics

50 victoires… dans ce qui devait être une "année de transition" ? Jaylen Brown savoure et glisse un message bien senti à ceux qui doutaient encore des Celtics.

Les Boston Celtics ont officiellement validé leur place en playoffs après une victoire 114-99 contre les Charlotte Hornets. Un succès qui leur permet d’atteindre la barre des 50 victoires… et qui a inspiré une réaction bien piquante de Jaylen Brown.

Dans une saison que beaucoup imaginaient plus compliquée, notamment après la grave blessure de Jayson Tatum au tendon d’Achille et les départs de joueurs majeurs comme Jrue Holiday ou Kristaps Porzingis, Boston a surpris. Et son leader n’a pas oublié les doutes du début d’exercice.

Sur les réseaux sociaux, Jaylen Brown a ainsi lâché :

« 50 victoires dans une année de transition ☘️ ».

Une phrase courte, mais lourde de sens. Derrière l’ironie, le message est clair : les Celtics n’étaient pas censés être à ce niveau, et pourtant ils y sont. Sans Brown sur le parquet dimanche, toujours gêné par une tendinite au tendon d’Achille gauche, Boston a tout de même déroulé, enchaînant une troisième victoire de suite et une septième sur les huit derniers matchs.

Cette dynamique s’explique notamment par le retour en forme de Jayson Tatum, auteur de 32 points et 8 passes face à Charlotte, sa meilleure performance depuis son retour plus tôt ce mois-ci. Progressivement, la star retrouve ses sensations après une longue rééducation.

« Je n’avais pas l’impression d’avoir été précipité », a-t-il expliqué. « J’étais encore un peu fatigué, donc c’est quelque chose sur lequel je travaille encore. Mais j’aime le fait d’être décisif dans mes mouvements et d’exploser quand il le faut, de réagir. Évidemment, ça aide quand les tirs rentrent. Je peux dire que je me sens mieux que lors du dernier match. J’espère me sentir encore mieux au prochain. »

Au-delà de la performance du soir, Tatum a aussi atteint un cap symbolique en devenant le plus jeune joueur de l’histoire des Celtics à atteindre les 14 000 points en carrière. Une étape qu’il a relativisée, préférant mettre en avant le collectif.

« J’ai eu la chance d’être dans de très bonnes équipes, d’être entouré de très bons joueurs et de coaches qui m’ont donné confiance et m’ont aidé à devenir le joueur que je suis aujourd’hui. »

Après des mois de travail pour revenir, l’ailier savoure surtout le fait d’être à nouveau performant au plus haut niveau. « J’ai dû bosser comme un dingue juste pour pouvoir courir de haut en bas du terrain. »

Avec un bilan de 9 victoires pour 2 défaites depuis son retour, Boston monte clairement en puissance au meilleur moment. Et pendant que certains doutaient encore il y a quelques mois, les Celtics, eux, continuent simplement d’avancer… avec désormais 50 victoires au compteur.

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