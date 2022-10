La déclaration de Jaylen Brown sur Bill Russell et ce qu’il représentait et représente méritait d’être partagée selon nous.

Le numéro 6 ne sera plus jamais porté en NBA. Une manière pour la ligue de rendre hommage à Bill Russell, l’un de ses plus grands champions, décédé pendant l’été à l’âge de 88 ans. L’initiative est noble mais ce qui serait plus fort encore serait de poursuivre le combat de l’ancienne légende qui s’est battu, entre autres, pour les droits civiques des noirs américains. C’est surtout ça que Jaylen Brown veut mettre en avant avec une très belle déclaration à l’occasion d’une cérémonie en l’honneur de l’icône des Boston Celtics.

« Bill Russell était un grand homme. Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Qu’est-ce qui définissait sa grandeur ? Qui il était en tant que père, en tant que mentor, en tant que membre d’une communauté et certainement ses 11 titres décrochés ici, à Boston, en tant que joueur et en tant qu’entraîneur. Mais il ne fait aucun doute que Bill Russell était un grand homme pour ce en quoi il s’engageait et pour ceux qu’il représentait. Au summum des tensions raciales dans notre société, il incarnait une forme de noblesse et d’honneur qui transcendait notre sport. Je suis heureux d’avoir pu lui serrer la main. C’était un vrai champion sûr et en dehors des terrains et notre gratitude envers lui est éternelle. J’ai commencé en disant que Bill Russell était un grand homme. Bill Russell était le plus grand des hommes. »

Fallait-il vraiment retirer le #6 de Bill Russell ? Oui, évidemment