Jaylen Brown défend Moussa Diabaté : « Après un geste comme ça, quelqu’un doit mourir »

En live sur Twitch, Jaylen Brown a réagi à la bagarre Charlotte-Detroit, condamnant le geste de Duren tout en plaisantant sur les sanctions d’Adam Silver.

La bagarre entre Charlotte et Detroit continue de faire parler… jusque sur Twitch. Alors qu’il était en live, Jaylen Brown a découvert les images de l’altercation en direct et n’a pas franchement mâché ses mots en commentant la scène.

Pour rappel, l’échauffourée a éclaté après un geste de Jalen Duren envers Moussa Diabaté, lorsque l’intérieur des Pistons a posé sa main sur le visage du Français. Un geste qui a mis le feu aux poudres et entraîné une montée de tension immédiate entre les deux équipes.

En voyant la séquence, Brown a réagi de manière très directe :

« Si un gars prend sa main et vous la colle comme ça sur le visage… Je ne vais pas vous mentir, quelqu’un doit mourir ("Somebody gotta die" en VO). Non, franchement, il doit se faire fumer. Tu ne peux pas faire ça. Et en plus, derrière, il s’enfuit. »

La phrase « Somebody gotta die » de la star des Celtics peut sembler excessif, mais en anglais américain, surtout dans le contexte sportif ou de la rue, ce n’est évidemment pas à prendre au premier degré. C’est une expression hyperbolique qui signifie plutôt : « Là, ça va mal finir » ou « Là, quelqu’un va payer. »

En revanche, cela traduit bien le ressenti d’un joueur NBA face à ce type de geste perçu comme un manque de respect majeur. Brown ne s’est pas contenté d’analyser la scène à froid, il a pris clairement position sur le geste en lui-même, qu’il juge inacceptable.

Bagarre en NBA : Moussa Diabaté et Miles Bridges livrent leur version

Interrogé plus largement sur la bagarre et sur les éventuelles sanctions à venir, le joueur des Celtics a glissé un message adressé directement au commissionnaire de la NBA. « Ouais… Adam, va regarder ça. » (rires)

Puis il a enchaîné, toujours dans un ton mi-sérieux mi-amusé :

« Adam a du boulot qui l’attend, mon gars. Mais j’aime bien ça quand même, Adam. Écoute, si tu regardes, ce genre de truc, ça fait de l’audience. Les gens aiment bien voir un peu de ça de temps en temps. Adam, ne t’emballe pas. »

Jaylen Brown nuance tout de même son propos, conscient des enjeux disciplinaires :

« Tu vois ce que je veux dire ? Évidemment, ça ne peut pas arriver tout le temps, parce que là tu dois distribuer des suspensions. Mais je suis sûr, enfin je ne parle pas forcément au nom des fans, mais un petit peu de ça, ce n’est pas si fou que ça. »

Et de conclure : « C’est excitant. C’est ce que les gens ont envie de regarder. Moi, j’aime bien. »

Enfin, lorsque les images ont montré l’intervention musclée d’Isaiah Stewart, Brown s’est contenté d’en rire : « Mais d’où il sort ? » Avant d’applaudir devant son écran, comme pour saluer l’intensité et l’engagement, excessif mais rare, observés sur la séquence.

Rappelons malgré tout que Jaylen Brown n’est pas un observateur totalement neutre dans cette histoire. L’ailier des Celtics a déjà eu plusieurs accrochages avec Detroit par le passé, notamment avec Stewart. Les confrontations entre Boston et les Pistons ont souvent été électriques ces dernières saisons, et l’animosité entre certains joueurs est bien connue dans la ligue.

En découvrant la bagarre Hornets-Pistons, Brown a donc réagi à chaud, avec son franc-parler habituel. Entre condamnation du geste de Duren, clin d’œil à Adam Silver et amusement assumé devant l’intensité retrouvée, son intervention illustre à quel point ces séquences continuent de diviser entre discipline et spectacle.

Jaylen Brown et Isaiah Stewart se sont encore embrouillés lors du choc Celtics vs Pistons