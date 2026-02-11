Bagarre en NBA : Moussa Diabaté et Miles Bridges livrent leur version

Au lendemain de l’altercation qui a marqué la rencontre entre Charlotte et Detroit, et avant que les sanctions disciplinaires de la NBA ne tombent, les Hornets étaient de retour à l'entraînement. L'occasion pour les journalistes présents sur place de recueillir la version des principaux acteurs : Moussa Diabaté, impliqué dans l’échauffourée avec Jalen Duren, et Miles Bridges, intervenu pour défendre son coéquipier.

Interrogé sur ce qu’il a vu et ressenti au moment des faits, Moussa Diabaté a d’abord évoqué un climat qui s’était installé au fil du match : « Il y avait pas mal de choses qui s’étaient accumulées. » Mais selon lui, l’élément déclencheur précis est clair : « Quand il a mis sa main sur mon visage, je pense que c’est là que j’ai un peu perdu le contrôle. »

Pour l’intérieur français, ce geste a dépassé la simple provocation verbale. Il l’a vécu comme un manque de respect direct.

« Quand quelqu’un te met la main sur le visage comme ça, c’est extrêmement irrespectueux. Après ça, on se répond. Au bout du compte, ça reste un match de basket. Donc on va être compétitifs. On va se parler. On va être physiques. Et ça, ça me va complètement. On s’est mis face à face, et c’est ça le basket. »

Lucide après coup, Moussa Diabaté ne cherche pas d’excuse particulière. Il reconnaît que les émotions ont pris le dessus : « Évidemment, c’est malheureux, mais à ce moment-là, j’étais surtout pris par mes émotions. »

Puis un journaliste lui demande si, en revoyant les images, il eu l’impression de vivre une scène irréelle où il a perdu le contrôle de son corps. Il sourit et répond posément :

« Une expérience hors de mon corps ? » (Rires) « Non, je ne dirais pas ça. Comme je l’ai dit, c’est du basket. On est des compétiteurs, on joue un match à 100%, et parfois les émotions prennent le dessus. Je pense que c’est quelque chose qu’on comprend tous les deux. Tout le monde comprend ça quand on entre sur ce terrain. Ce sont des choses qui arrivent. »

De son côté, Miles Bridges a assumé sa réaction, tout en reconnaissant qu’il aurait pu agir différemment. Interrogé sur l’équilibre entre protéger un coéquipier et garder son sang-froid pour rester disponible pour les matchs suivants, il a répondu :

« Pour moi, j’aurais juste dû aller protéger Mous, tu vois. Mais comme tu l’as dit, c’est une question d’expérience. »

Dans la foulée de l’incident, Bridges a publié un message sur les réseaux sociaux pour soutenir son coéquipier et lâcher un petit taquet à Stewart avec qui il a échangé des coups. Il a expliqué sa démarche :

« Je voulais dire pardon à l’organisation des Hornets pour tout l’incident, et pardon à mon équipe. Mais je voulais aussi que les gens sachent que je protégerai toujours mes coéquipiers. Parce que tu ne veux pas que quelqu’un vienne dans notre salle en pensant qu’il peut faire ce qu’il veut, surtout envers mes coéquipiers. C’est comme ça que je vois les choses. »

Entre remords et solidarité, les deux joueurs ont donc livré une version mesurée de l’incident. Moussa Diabaté assume avoir perdu le contrôle après un geste jugé irrespectueux. Miles Bridges, lui, revendique la défense de ses partenaires tout en admettant que l’expérience doit lui permettre de mieux canaliser sa réaction.

Reste désormais à la ligue de trancher sur d’éventuelles sanctions, dans un contexte où l’intensité et la rivalité continuent d’alimenter les tensions sur les parquets NBA.