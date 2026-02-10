Bagarre Pistons-Hornets : JB Bickerstaff accuse ouvertement Charlotte

La bagarre entre les Pistons et les Hornets a dégénéré dans le troisième quart-temps avec quatre expulsions. JB Bickerstaff affirme que Charlotte a franchi la ligne, tandis que Jalen Duren évoque un match trop chargé en émotions.

La rencontre entre les Detroit Pistons et les Charlotte Hornets a basculé dans le chaos au cours du troisième quart-temps, avec une bagarre générale ayant conduit à l’expulsion de quatre joueurs. Moussa Diabaté, Jalen Duren, Miles Bridges et Isaiah Stewart ont été priés de regagner les vestiaires après une séquence devenue incontrôlable, marquée notamment par l’intervention d’Isaiah Stewart, sorti du banc pour se mêler à l’altercation. Après la rencontre, les réactions côté Detroit ont été fermes, à commencer par celle de JB Bickerstaff.

Le coach des Pistons a d’abord tenu à replacer l’épisode dans le contexte global du match et de l’engagement physique subi par son équipe.

« J’ai trouvé que nos gars avaient fait un excellent travail en jouant dans les limites. Nos intérieurs, en particulier, encaissent beaucoup soir après soir. Ils sont traités différemment sur le plan physique. Quand vous regardez nos matches, dans la raquette, ces gars se font cogner constamment, nuit après nuit, et ils font un très bon travail pour garder leur calme. Ce soir, le groupe a su rester concentré, comprendre ce qui était le plus important et trouver un moyen de gagner dans le money time. »

Interrogé directement sur l’altercation du troisième quart-temps, JB Bickerstaff a clairement rejeté la responsabilité sur Charlotte.

« Nos joueurs encaissent beaucoup, mais ce ne sont pas eux qui ont initié. Ce ne sont pas eux qui ont franchi la ligne ce soir. C’était clair que, par frustration par rapport à ce que faisait JD, ils ont franchi la ligne. Je déteste que ça soit devenu aussi moche, ce n’est jamais quelque chose que l’on veut voir. Mais si quelqu’un vous met un coup, vous avez la responsabilité de vous protéger. C’est ce qui s’est passé ce soir. Quand vous regardez la vidéo, ce sont eux qui ont initié le dépassement de limite, et notre gars a dû se défendre. »

Forcément interrogé sur le cas d’Isaiah Stewart, sorti du banc pour rejoindre la mêlée, le coach de Detroit a invoqué une réaction humaine et instinctive.

« Vous voyez ça d’une façon, moi je le vois autrement. Encore une fois, on ne veut pas que ça en arrive là. Mais quand vous regardez les images, ils ont envoyé plusieurs joueurs sur Jalen Duren. JD et Stu se considèrent comme des frères. Quand deux gars s’en prennent à un seul, après que la ligne a déjà été franchie, l’instinct humain vous dit de protéger votre petit frère. Je déteste que ça se soit produit, mais c’est la nature de ce qui s’est passé. Je suis surtout désolé pour Stu, à cause de tout ce qui va suivre, mais encore une fois, ce n’est pas nous qui avons franchi la ligne et initié ça ce soir. »

Pourquoi Isaiah Stewart risque une lourde suspension

JB Bickerstaff est également revenu sur la séquence initiale, évoquant un geste qui a mis le feu aux poudres.

« J’ai vu deux gars se rentrer dedans. Le coup de tête, c’était ce que c’était. À partir de là, j’ai pensé que JD essayait juste de se défendre. On est tous des athlètes de haut niveau. Quand un homme adulte vient sur vous de cette manière, vous cherchez à vous protéger. Il se passait beaucoup de choses, je n’avais pas la meilleure vue sur tout, mais j’ai eu le sentiment qu’on essayait de se défendre avant de passer à autre chose. »

« Des équipes essaient de nous rentrer dans la tête » - Jalen Duren

De son côté, Jalen Duren, directement impliqué dans l’altercation et au cœur de la montée de tension avec Moussa Diabaté, a tenté d’apaiser le discours tout en reconnaissant l’intensité excessive du moment.

« C’était un match très compétitif. Beaucoup d’émotions. Au final, on aimerait que ça reste du basket, mais des choses arrivent. Tout le monde joue dur. »

Interrogé sur la séquence précise du coup de tête, le pivot des Pistons a refusé d’endosser un rôle clair.

« Je ne sais pas. Je pense que la vidéo le dira. Regardez les images et faites votre propre décision. »

Duren a toutefois reconnu que la tension couvait depuis un moment.

« Depuis le début de la saison, des équipes essaient de nous rentrer dans la tête. C’est peut-être la première fois que des gars ont été aussi agressifs avec nous, à nous parler, à aller plus loin. En tant que groupe, on a fait un travail correct pour gérer cette énergie et cette intensité. Mais au bout du compte, comme je l’ai dit, les émotions sont montées. »

Cette bagarre vient s’ajouter à une série d’incidents récents autour de Detroit et relance le débat sur la réputation d’Isaiah Stewart, déjà surveillé de près par la ligue. Des sanctions devraient être annoncées dans les prochains jours, tandis que la NBA examinera attentivement les images pour déterminer les responsabilités exactes dans un épisode qui a largement dépassé le cadre du simple engagement physique.