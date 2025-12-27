Jaylen Brown, une folle série pour se rapprocher de Larry Bird

Jaylen Brown marche sur l'eau depuis plusieurs semaines. En l'absence de Jayson Tatum, blessé, l'arrière de 29 ans assume parfaitement ses responsabilités. Auteur de 30 points, il a été le grand artisan de la victoire contre les Indiana Pacers (140-122) la nuit dernière.
Le natif de Marietta est désormais sur une série de 8 matches consécutifs avec au moins 30 points. Il se rapproche très sérieusement du record de franchise détenu par Larry Bird (9). En conférence de presse, l'entraîneur des Celtics Joe Mazzulla a salué la régularité de sa star.
"Si on a parlé pour lui faire atteindre les 30 points ? Non, je ne parle jamais avec lui de ça. Mais il n’a aucun problème pour le faire (rires). Je ne vais pas le freiner. Pour moi, c’est un équilibre. Il a une très bonne sélection au niveau de ses tirs.
Nous jouons un peu plus vite, donc il a des paniers faciles en transition. Mais je trouve qu’il a trouvé le bon équilibre : il sait quand il doit marquer et quand il doit laisser les gars s’exprimer. Il passe beaucoup de temps à analyser le jeu pour le comprendre et mieux exécuter nos actions.
Puis bien évidemment, il est extrêmement talentueux", a terminé Mazzulla.
Le plus impressionnant ? Jaylen Brown a atteint les 30 points sur 11 de ses 12 derniers matches. Son seul "loupé" pendant cette période ? Un triple-double (19 points, 12 rebonds et 11 passes décisives). Un vrai patron.
Jaylen Brown : « Pour être un grand joueur, il faut vendre son âme »
27 décembre 2025 : 30 points, 6 rebonds, 5 passes, 1 interception contre les Pacers, avec une efficacité de 50% aux tirs et 37% à trois points.
25 décembre 2025 : 41 points, 6 rebonds, 7 passes, 5 interceptions (record en carrière) face aux Timberwolves, malgré la défaite.
23 décembre 2025 : 32 points, 7 rebonds, 4 passes, 2 interceptions contre les Raptors, avec une victoire 112-96.
21 décembre 2025 : 35 points, 5 rebonds, 6 passes, 1 interception face aux Knicks, encore une victoire.
19 décembre 2025 : 38 points, 6 rebonds, 5 passes, 3 interceptions contre les 76ers, avec une efficacité de 52% aux tirs.
Jaylen Brown est donc sur une série de 8 matchs consécutifs à plus de 30 points, se rapprochant du record de Larry Bird (9 matchs). Son impact est total : il porte son équipe offensivement, tout en restant très actif défensivement (interceptions, rebonds). Son équilibre entre score et jeu collectif est impressionnant, et son efficacité reste élevée malgré un volume de tirs important.
En résumé : Jaylen Brown est en train d’écrire l’histoire des Celtics, et chaque match est une démonstration de son talent et de son leadership. À suivre de très près !