Jaylen Brown, une folle série pour se rapprocher de Larry Bird

Sur une série de 8 matchs consécutifs à au moins 30 points, l'arrière des Boston Celtics Jaylen Brown se rapproche du record de Larry Bird.

Jaylen Brown marche sur l'eau depuis plusieurs semaines. En l'absence de Jayson Tatum, blessé, l'arrière de 29 ans assume parfaitement ses responsabilités. Auteur de 30 points, il a été le grand artisan de la victoire contre les Indiana Pacers (140-122) la nuit dernière.

Le natif de Marietta est désormais sur une série de 8 matches consécutifs avec au moins 30 points. Il se rapproche très sérieusement du record de franchise détenu par Larry Bird (9). En conférence de presse, l'entraîneur des Celtics Joe Mazzulla a salué la régularité de sa star.

"Si on a parlé pour lui faire atteindre les 30 points ? Non, je ne parle jamais avec lui de ça. Mais il n’a aucun problème pour le faire (rires). Je ne vais pas le freiner. Pour moi, c’est un équilibre. Il a une très bonne sélection au niveau de ses tirs.

Nous jouons un peu plus vite, donc il a des paniers faciles en transition. Mais je trouve qu’il a trouvé le bon équilibre : il sait quand il doit marquer et quand il doit laisser les gars s’exprimer. Il passe beaucoup de temps à analyser le jeu pour le comprendre et mieux exécuter nos actions.

Puis bien évidemment, il est extrêmement talentueux", a terminé Mazzulla.

Le plus impressionnant ? Jaylen Brown a atteint les 30 points sur 11 de ses 12 derniers matches. Son seul "loupé" pendant cette période ? Un triple-double (19 points, 12 rebonds et 11 passes décisives). Un vrai patron.

