Jaylen Brown, le détonateur qui a fait exploser les Warriors

Jaylen Brown n’est pas du genre à tendre l’autre joue après avoir pris une baffe. Draymond Green a pu le constater lors du match précédent : le jeune arrière des Boston Celtics ne se laisse pas marcher sur les pieds. Pas facile non plus de l’impressionner. Il ne recule pas, il ne s’éteint pas. Même en finales NBA, dans une atmosphère bouillante, avec l’un des meilleurs défenseurs de l’Histoire sur le dos.

Mais il devait tout de même se rattraper. Brown s’est troué lors du dernier match, un peu à l’image de son équipe, et il avait à cœur de se racheter devant son public. Ça s’est d’ailleurs senti dès les premières minutes de la partie. L’ambiance se voulait électrique et lui plein d’énergie et d’envie.

« Il a donné le ton physiquement sur ce Game 3 », commentait Marcus Smart au sujet de son coéquipier. « On a suivi son exemple sur le début de match. »

Identifié comme l’autre danger offensif par la défense des Golden State Warriors, Jaylen Brown se retrouve avec Green devant lui – Andrew Wiggins se chargeant de Jayson Tatum. De nombreux attaquants se sont cassé les dents sur l’homme à tout faire des Californiens. Mais le troisième choix de la draft 2016 a peut-être trouvé la parade.

Jaylen Brown, le guide des Boston Celtics

Il a décidé de l’attaquer le plus souvent en prenant de l’élan pour gagner du rythme et prendre Draymond de vitesse. Des pénétrations pour punir l’absence d’un vrai pivot long capable de protéger le cercle à Golden State. Des drives et des paniers faciles qui lui ont permis de se mettre lui et son équipe rapidement dans le bain. Tout en faisant exploser la défense adverse.

Brown a marqué 17 de ses 27 points dans le premier quart-temps. Un coup de chaud violent pour mettre les Celtics au contrôle (33-22 après 12 minutes). Tout ce qui s’est passé ensuite découlait notamment de cette performance. Il a laissé le relais à ses camarades pendant une majeure partie du reste de la rencontre mais il a tout de même terminé avec 9 rebonds, 5 passes et 1 block rageur dans le money time. Comme Tatum, il grandit à vue d’œil. Presque à chaque match même.

Les Warriors vont devoir sérieusement se pencher sur son cas et à réfléchir comment l'empêcher de briller. Parce que Jaylen Brown est pour l'instant le meilleur marqueur de son équipe avec 22,7 points de moyenne sur 3 matches et un différentiel de +6,3. Peut-être même un candidat sérieux au trophée de MVP des finales en cas de sacre des Celtics.

