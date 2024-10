Jaylen Brown dévoile le plus grand défi pour les Celtics

Les Boston Celtics ont totalement maîtrisé les débats en 2023-2024. Après une saison régulière aboutie, Jaylen Brown et ses partenaires ont survolé les Playoffs pour s'offrir un titre amplement mérité. Et à l'approche de l'exercice 2024-2025, Boston reste le grand favori à sa propre succession.

Mais dans les dernières années, il a été difficile de réaliser le back-to-back en NBA. Chez plusieurs vainqueurs, une usure a été évidente. Comme une décompression nécessaire après une année éprouvante physiquement et mentalement.

Et justement, pour Brown, il s'agit du plus grand défi pour les Celtics.

"Pour faire le back-to-back, je pense qu'il faut augmenter la pression et le niveau d'exigence. Je crois que c'est simplement la nature humaine, quand on a gagné une fois, on se détend... Nous devons donc lutter avant tout contre cela", a insisté Jaylen Brown pour Hot Ones.

Malgré une Conférence Est renforcée cet été, Boston semble encore avoir de la marge. Et effectivement, les Celtics doivent avant tout se concentrer sur eux-mêmes pour réussir. En tout cas, ils sont clairement conscients du challenge face à eux. Et il sera intéressant de voir comment cette équipe va répondre face à ce défi.

