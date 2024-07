La sélection de Derrick White par Team USA après le forfait de Kawhi Leonard a fait grincer quelques dents. Notamment celles du coéquipiers du joueur, Jaylen Brown, qui s’estimait plus que légitime pour prendre la place du Clipper et aller disputer les Jeux Olympiques.

Le MVP des dernières finales NBA n’a pas vraiment caché sa déception sur les réseaux sociaux. Dans un tweet, il a même insinué que Nike, l’équipementier de USA Basketball, aurait influencé la décision :

🧐🧐🧐 — Jaylen Brown (@FCHWPO) July 10, 2024

@nike this what we doing ? — Jaylen Brown (@FCHWPO) July 10, 2024

Pour rappel, Jaylen Brown a à plusieurs reprises critiqué Nike ces dernières années. En 2022, quand la firme avait pris ses distances avec Kyrie Irving suite au tweet de ce dernier sur un film antisémite, il avait écrit :

« Depuis quand Nike se soucie de l’éthique ? »

S’il a joué avec des chaussures de la marque, il a pris soin d’effacer/obscurcir le swoosh ou de les recustomiser de sorte qu’on comprenne bien son avis :

Jaylen Brown with a message to Nike on his custom Kobe 5s 👀👀 pic.twitter.com/u9oFl5UEXt — Nick DePaula (@NickDePaula) February 20, 2023

Grant Hill, le Managing Director de Team USA, est donc revenu sur la non-sélection de Jaylen Brown :

« Pour une grande partie de ma carrière, j’ai porté des Fila. C’était censé être une blague… », a-t-il d’abord balancé aux journalistes pour détendre l’atmosphère et répondre aux accusations d’interventionnisme de Nike.

Avant de poursuivre plus sérieusement :

« Vous avez 12 spots. Vous devez construire une équipe. Une des choses les plus dures, c’est de laisser hors du roster des gens dont je suis fan, que j’aime regarder pendant la saison et pendant les playoffs. Des gars qui ont été MVP des Finales, des gars qui ont fait partie du programme, qui ont gagné des médailles d’or (…)

Mais la responsabilité que j’ai est d’assembler une équipe, et une équipe avec des joueurs qui sont complémentaires, une équipe qui nous donne la meilleure chance de gagner. »

Une position qui se tient autant que celle de Jaylen Brown. Sans entrer dans le débat sur Nike, le joueur des Boston Celtics a bien évidemment un niveau et un talent supérieurs à ceux de Derrick White.

Mais depuis le début du siècle, on a bien vu que l’assemblage de talents n’était plus suffisant. Le niveau mondial est tellement relevé qu’il faut désormais assembler la meilleure équipe possible, et non pas amasser le plus de talents - du moins pas seulement.

Derrick White, dans une équipe de stars, aura moins besoin du ballon pour apporter. Et c’est un défenseur élite. Bref, c’est forcément un coup dur pour Jaylen Brown. Mais pas forcément une aberration.