La Dream Team 2024 souhaitée par les Etats-Unis est un peu moins cliquante après l'annonce de ce mercredi, mais pas franchement moins forte et peut-être même plus compatible au jeu FIBA. D'après Shams Charania de The Athletic, Kawhi Leonard renonce aux Jeux Olympiques 2024 à Paris, après avoir pourtant débuté le camp d'entraînement américain à Las Vegas cette semaine. USA Basketball n'a pas encore communiqué sur les raisons de cette défection, mais on imagine malheureusement qu'elle est liée à un souci d'ordre physique pour l'ailier des Los Angeles Clippers. C'est ce qu'explique Charania, qui évoque les inflammations au genou du double MVP des Finales et la réticence des Clippers à le laisser participer au tournoi.

Kawhi Leonard sera remplacé par Derrick White, récent champion NBA avec les Boston Celtics et qui avait participé à la campagne du Mondial 2019 avec Team USA. L'information vient de Joe Vardon, lui aussi journaliste chez The Athletic.

C'est évidemment une déception pour toutes les parties concernées, puisque le projet piloté entre autres par LeBron James prévoyait d'aligner autant de superstars que possible dans l'effectif américain. Malgré ses problèmes de blessures, Kawhi Leonard reste un joueur incontournable de la ligue, ne serait-ce qu'en termes de réputation.

Le roster que coachera Steve Kerr à Paris n'en est pas moins impressionnant :

Stephen Curry, Jrue Holiday, Devin Booker, Tyrese Haliburton, Derrick White

LeBron James, Kevin Durant, Jayson Tatum, Anthony Edwards

Joel Embiid, Anthony Davis, Bam Adebayo

