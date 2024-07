Cooper Flagg désigne son GOAT et ce n’est pas LeBron James

Cooper Flagg a fait sensation lors du camp d'entraînement de Team USA, confirmant son statut de meilleur espoir du basket américain pour les années à venir. Slam Online en a profité pour sonder le futur joueur de Duke sur des questions personnelles sur la NBA, par rapport à ses préférences, notamment sur la délicate question du GOAT. Même s'il a grandi avec LeBron James et Stephen Curry comme joueurs référents, Flagg ne considère ni la superstar des Los Angeles Lakers, ni celle des Golden State Warriors, comme l'heureux élu.

"Le meilleur joueur NBA de tous les temps ? Michael Jordan. C'est le GOAT".

"La meilleure joueuse WNBA ? Sue Bird".

"La meilleure équipe de tous les temps ? Les Celtics de 1985-1986".

"Le meilleur défenseur de tous les temps ? Kawhi Leonard".

"Le meilleur coach ? Gregg Popovich".

"La meilleure paire de Jordan ? La Air Jordan 4 Pine Green".

C'était en rapid fire, mais les réponses, même non argumentées, de Cooper Flagg, sont intéressantes. Le garçon a grandi dans le Maine, donc en Nouvelle-Angleterre, et on sait à quel point les Celtics y sont populaires, ce qui peut expliquer son choix quant à la meilleure équipe all-time. Pour le reste, on le laissera se justifier au fil des ans quand il débarquera en NBA, c'est à dire en juin 2025, avec une grande probabilité de le voir être sélectionné avec le 1st pick.

Cooper Flagg impressionne et « botte des fesses » contre Team USA