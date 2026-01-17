La soirée de rêve de Jaylon Tyson

Auteur de 39 points, le jeune talent Jaylon Tyson a eu le geste juste dans le money-time pour faire gagner les Cleveland Cavaliers.

Sur cette première partie de saison, les Cleveland Cavaliers incarnent une petite déception (24-19). Malgré les résultats mitigés de cette équipe, Jaylon Tyson profite de ce contexte pour se montrer. Pour sa deuxième année en NBA, le jeune homme de 23 ans représente même une révélation.

En l'absence de Darius Garland, le #20 pick de la Draft NBA 2024 a pris ses responsabilités face aux Philadelphia Sixers (117-115). Avec la plus belle performance de sa carrière : 39 points (à 13/17 aux tirs dont 7/9 à longue distance).

Mais en plus de connaître ce coup de chaud, il a brillé par sa justesse. Plutôt que de jouer les héros à 115-115, Tyson a délivré un caviar pour Evan Mobley, auteur du panier de la victoire à 4,8 secondes de la fin.

"Quel match de sa part ! Une performance cinq étoiles ! La dernière action ? De la part d'un jeune homme comme lui, on pourrait penser qu'il allait prendre sa chance en essayant de marquer. Le fait qu'il ait fait cette passe pour Evan témoigne de sa maturité et de ses progrès en deux ans", a salué son coach Kenny Atkinson.

"C'est une belle victoire d'équipe. Je ne veux pas tout ramener à moi. J'ai eu un bon match. Mais j'ai le sentiment que tout le monde a contribué en faisant les bonnes actions pour gagner. J'espère que nous allons pouvoir accumuler les succès", a sobrement commenté Tyson.

Face aux difficultés des Cavs, le développement de Jaylon Tyson représente tout de même une bonne surprise.

