Les résultats de la nuit en NBA, celle de Kevin Durant

Pelicans @ Pacers : 119-127

Cavaliers @ 76ers : 117-115

Bulls @ Nets : 109-112

Clippers @ Raptors : 121-117 (après OT)

Timberwolves @ Rockets : 105-110

Wizards @ Kings : 115-128

Kevin Durant sort le grand jeu !

- Malgré le poids des années, Kevin Durant reste capable de porter son équipe sur ses épaules ! Grâce à une performance XXL du joueur de 37 ans, les Houston Rockets ont dominé les Minnesota Timberwolves (110-105).

Toujours privés d'Anthony Edwards, blessé au pied, les Wolves ont pu compter sur un excellent Julius Randle. Auteur de 39 points (14/25 aux tirs), l'intérieur a permis aux siens de rivaliser. Avec également le bel impact de Naz Reid (25 points) en sortie de banc.

Mais dans le money-time, Minnesota a craqué. A l'image d'un Rudy Gobert (10 points, 13 rebonds) maladroit sur la ligne (2/10), les Wolves ont multiplié les imprécisions. Et Houston, tracté par un duo KD-Alperen Sengun (25 points, 14 rebonds) dominateur, a fait la différence.

👀 in the back of his head @VeraClinic pic.twitter.com/wBSgMIw1Pj — Houston Rockets (@HoustonRockets) January 17, 2026

- En déplacement, les Cleveland Cavaliers l'ont emporté sur le parquet des Philadelphia Sixers (117-115). Dans un match accroché, la franchise de l'Ohio s'est reposée sur la superbe prestation de Jaylon Tyson : 39 points à 13/17 aux tirs !

Alors que Donovan Mitchell (13 points, 12 passes décisives, 9 rebonds) a été maladroit (4/13), le jeune homme de 23 ans a réalisé son record en carrière. Pourtant, les 76ers semblaient bien partis pour s'imposer.

Sous l'impulsion de Joel Embiid (33 points) et Tyrese Maxey (22 points, 9 passes décisives), Philadelphie a compté 11 points d'avance dans le 4ème quart-temps. Mais dans le money-time, les Cavs ont renversé le match. Et Evan Mobley, sur un dunk à 4,8 secondes de la fin, a fait gagner Cleveland.

Les bonnes séries des Clippers et des Kings

- Même sans Kawhi Leonard, les Los Angeles Clippers ont de la ressource. En prolongation, les Californiens ont battu les Toronto Raptors (121-117 après OT) pour signer une 5ème victoire consécutive.

Toujours sans Immanuel Quickley et RJ Barrett, les Raptors ont pourtant bien débuté ce match. Scottie Barnes (24 points à 9/21) et Brandon Ingram (19 points) ont montré la voie à suivre. Alors que Jamal Shead (15 points, 13 passes décisives) a dicté le tempo.

Mais les Clippers, également sans Derrick Jones Jr et John Collins, ont affiché une belle combativité. James Harden (31 points, 10 passes décisives) a été productif, tout comme Ivica Zubac (16 points, 14 rebonds). En sortie de banc, le duo Jordan Miller (19 points) - Cam Christie (16 points) a incarné un facteur X.

Harden, en réalisant un 8-0 pour arracher la prolongation, a été le grand artisan de la remontée des siens. Et a également été solide sur la prolongation. Un succès qui permet aux Clippers de prendre la 10ème place à l'Ouest.

James Harden dépasse Shaq et devient le neuvième marqueur all-time

- Dans le même temps, les Sacramento Kings ont enregistré un 4ème succès consécutif face aux Washington Wizards (128-115). En profitant des largesses défensives des Wizards, les Kings ont rapidement creusé l'écart.

Avec son énergie, Russell Westbrook (26 points) a été impactant. Il a aussi pu compter sur les apports de DeMar DeRozan (17 points) et Zach LaVine (16 points). Avec le retour de Domantas Sabonis, utilisé en sortie de banc (13 points, 6 rebonds et 5 passes décisives), Maxime Raynaud a moins joué : 22 minutes, mais en compilant 4 points, 8 rebonds et 5 passes décisives.

En face, Alexandre Sarr (19 points) n'a pas démérité. Mais sur le plan collectif, Washington a encore affiché ses limites.

Jay Huff et Michael Porter Jr brillent

- Les Brooklyn Nets ont fait tomber les Chicago Bulls (112-109). Toujours irrégulière, la formation de l'Illinois a très mal débuté cette rencontre. Obligés de courir après le score, les Bulls ont pu se reposer sur les apports de Nikola Vucevic (19 points) et d'Ayo Dosunmu (18 points).

Grâce à Michael Porter Jr (26 points) et Noah Clowney (23 points, 11 rebonds) les Nets ont tout de même conservé le contrôle des débats... en comptant 20 points d'avance au début du 4ème quart-temps. Et pourtant, la fin de la partie a été disputée !

Avec deux grosses séries, Chicago a même pris l'avantage à 11 secondes de la fin (109-108). Mais Porter Jr a été solide pour faire gagner Brooklyn. A noter que Nolan Traoré a joué 28 minutes pour 8 points et 7 passes décisives.

- Enfin, les Indiana Pacers se sont imposés contre les New Orleans Pelicans (127-119). En première période, Zion Williamson (27 points) et Pascal Siakam (27 points) se sont livrés un superbe duel en marquant respectivement 21 et 20 points.

Cependant, malgré les apports de Trey Murphy (22 points) et de Saddiq Bey (20 points), le collectif des Pelicans a encore montré ses limites. A l'inverse, les Pacers ont pu compter sur Andrew Nembhard (19 points, 10 passes décisives) et surtout sur Jay Huff !

L'ex-joueur des Memphis Grizzlies a réalisé son record en carrière avec 29 points (13/17 aux tirs). Une performance qui a fait la différence pour Indiana, qui a enregistré 4 victoires sur les 5 derniers matches.

